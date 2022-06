Testigo del homicidio de comunero mapuche afirmó que el disparo percutido no habría sido en legítima defensa

Continúan las diligencias en torno al confuso incidente ocurrido durante la jornada de este sábado, que terminó con un comunero mapuche baleado en el sector de Lican Ray, Región de La Araucanía. Durante la noche, el cuerpo de Eloy Alarcón Manquepan (33) estaba a la espera de ser trasladado desde el Hospital de Villarrica hasta las dependencias del Servicio Médico Legal (SML) para que se efectúe la autopsia de rigor.

Cabe indicar que los hechos se suscitaron en el sector de Liumalla, kilómetro 10 interior, donde la víctima se encontraba junto a otros comuneros -presuntamente- en el interior de un predio agrícola, lo que habría causado que el dueño disparara un revolver, impactando uno de los proyectiles en el afectado.

Precisamente, el autor de los disparos fue identificado como Mauricio Briceño Medina (51), quien según su versión -narrada por personal policial-, “llegaron tres vecinos, uno de ellos con un hacha y los otros con machetes, quienes lo comenzaron a amenazar. En ese momento, según su versión, la persona que tenía el hacha lo intentó agredir, por lo que disparó con un revólver de su propiedad, hiriéndolo en el pecho”.

No obstante, existirían versiones contrapuestas de testigos presenciales del ilícito, que aseguran que Briceño no habría actuado en legítima defensa, y que tampoco hubo supuestamente una invasión a la propiedad del atacante.

Es la declaración de María Manquepan, tía del comunero víctima quien relató a través de un video: “íbamos caminando, entrando al recinto de este hombre, que no le sabíamos ni el nombre y sentimos el ruido de una camioneta. Yo le dije: Ulises ahí viene, y él dijo: ah, qué bueno que llegó. Se acerca la camioneta, él abre la puerta y le dispara a quemarropa. Él cayó hacia una zanja, nosotros corrimos a socorrerlo, y él (Briceño) me amenazó con una pistola. Me decía: sale de ahí, vieja de m…, que también te voy a matar. Yo entre que me caía y me paraba no alcancé a socorrer a mi sobrino, y arranqué”.

A la vez, agregó que: “se quedó mi hermana tirada encima de su hijo, y también él (Briceño) le decía: sale de ahí vieja de m… que te voy a matar también. Mi hermana le decía: mátame no más. Yo arranqué y corrí hacia arriba y le grité a mi otro sobrino que estaba herido su hermano, corrió Byron a socorrerlo y también lo amenazó con la pistola. A mí me tiró dos tiros al aire, y al que llegaba a socorrer a mi sobrino lo amenazaba con la pistola y disparaba al aire”.

En este aspecto, la mujer aseveró que “nosotros nunca entramos al terreno de él. Llegamos hasta el portón cuando él venía entrando en su camioneta. No dio ningún acceso a conversar. Nada, sacó la pistola y disparó a quemarropa a mi sobrino. Él no vive ahí, tiene un cuidador, y ese día venía llegando seguramente a dejar a su cuidador ahí en la mañana tipo 10. Queremos que se haga justicia y se difunda este mensaje, porque esta es la verdad”.

Reivindicación de tierras como una posible arista

En torno a las diligencias que se desarrollan, el fiscal de Villarrica, Carlos Contreras, explicó más tarde que “el Ministerio Público lo que indaga es un eventual ilícito de homicidio, hecho que habría ocurrido el día de hoy en horas de la mañana, dónde una persona habría fallecido producto del impacto a bala en la zona torácica, en la comuna de Villarrica. Durante todo el día se estuvieron desarrollando diversas diligencias, tanto en el sitio del suceso como en la unidad policial, para poder esclarecer la mayor cantidad de aristas o antecedentes de este de este caso.

Consultado por si la reivindicación de tierras está dentro de estas aristas, que deberán ser indagadas en las próximas horas por Carabineros para poder formalizar cargos en contra del atacante, el persecutor recalcó que “es una de las aristas que se indaga, porque también hay situaciones de conflictos vecinales que podrían haber gatillado este hecho. Por ello, son todas aristas investigativas que se van a trabajar con personal policial, para poder tener con mayor claridad los antecedentes de aquí a mañana a la audiencia de control de detención”.

Cabe indicar que Briceño -que fue aprehendido y este domingo deberá comparecer en audiencia de control de detención- contaba con medidas de protección de Carabineros, consistentes en rondas periódicas, luego de ser acogida una denuncia el pasado 5 de mayo por un supuesto delito de amenazas en su contra.