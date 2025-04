“Todavía no sé por qué se mantiene en ese puesto”: senador Castro apunta contra director del Hospital San Borja

En el Hospital San Borja Arriaran, el senador Juan Luis Castro (PS) realizó una conferencia de prensa tras el informe de Contraloría que ratifica las denuncias de filtraciones de aguas servidas, riesgo de incendio y fallas en el sistema eléctrico, cuestionando al director del establecimiento y apuntando que “todavía no sé por qué se mantiene en ese puesto”.

En concreto, la investigación -que abarca desde agosto de 2020 hasta septiembre de 2024- fue solicitada por el parlamentario e integrante de la Comisión de Salud y arrojó filtraciones de aguas servidas, deficiencias en el sistema eléctrico sin certificaciones válidas, riesgo permanente de incendio, y negligencias graves en la gestión de mantenimiento hospitalario.

“Aquí no es borrón y cuenta nueva, como dice el director, no es que aquí estaba todo perfecto y sigue perfecto. No, señor. Aquí se engañó a la fe pública y se intentó decir que los médicos líderes de la UCI faltaban a la verdad, exageraban, llevaban las cosas a un extremo, tenían un ataque de odiosidad que nadie entendía”, acusó el parlamentario.

Agregando que “la Contraloría ha dicho que quien faltó a la verdad es el director del establecimiento que todavía no sé por qué se mantiene en ese puesto ”.

Por su parte, la doctora Francisca Ríos, jefa de Unidad Pacientes Críticos del Hospital San Borja, manifestó que “ahora el director se jacta de que está arreglando el problema. Cuatro años tarde y este problema aún no ha sido solucionado, porque si bien se han hecho reparaciones, estas reparaciones han sido ineficientes, porque seguimos teniendo filtraciones de agua y también por los enchufes”.

En esa línea, si bien afirmó que ya no son aguas servidas, actualmente tienen problemas con el sistema de aire acondicionado, en donde apuntó que “ la última filtración fue el 5 de abril en la UTI , en la cual no hubo ninguna intervención de la dirección”.

“Constantemente nos encontramos generando acciones"

Fue en la mañana que el director del Hospital San Borja Arriarán, Jorge Wilhelm del Villar, que también dio una conferencia en donde aseguró que como establecimiento toda auditoría de la Contraloría es “un aspecto de mejora”.

En esa línea, el director fue enfático en mencionar que se están haciendo cargo de los puntos mencionados en el informe, detallando que ya “generamos todos los manuales de organización, protocolos y pautas que nos van a permitir continuar realizando un trabajo de mantención preventiva y correctiva”.

Añadió que trabajaos respecto a inundaciones se realizan y que nunca han negado esta afectación. Además, Wilhelm del Villar apuntó que la infraestructura sanitaria esta “obsoleta” debido a su antigüedad.