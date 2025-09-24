SUSCRÍBETE
Nacional

Toma en terreno de familia Correa: desalojo se inicia el 29 de septiembre y Serviu resolvería licitación en los próximos días

Autoridades se reunieron para coordinar acciones e indicaron que hasta este 25 de septiembre extenderán la atención de las familias para catastrarse en el municipio.

Javiera ArriazaPor 
Javiera Arriaza

Las autoridades regionales de Valparaíso se reunieron este miércoles para abordar el desalojo y demolición de la toma Calicheros, en Quilpué, donde indicaron que hasta este 25 de septiembre extenderán la atención de las familias para catastrarse en el municipio.

La medida busca poder abarcar el mayor número de los habitantes de estos terrenos ubicados en el sector de Pompeya Sur. La instancia se realizó en las dependencias de la Delegación Presidencial de Valparaíso.

Las autoridades revisaron los avances del proceso y la organización entre todas las instituciones involucradas, para “el desarrollo de esta acción con el debido resguardo de la seguridad e integridad de personas y mascotas al ejecutarse esta medida”.

“Mantenemos las coordinaciones con los servicios públicos involucrados, como la Seremi del Minvu, Serviu, la Delegación Provincial de Marga Marga, Carabineros y el municipio de Quilpué, entre otros. Con lo cual reiteramos nuestro compromiso para dar respuesta a lo establecido por la justicia y así restablecer la legalidad urbanística del territorio, considerando el resguardo en sus derechos a quienes habitan este espacio”, sostuvo Yanino Riquelme, el delegado presidencial de la Región de Valparaíso.

En esa línea, en la reunión se establecieron algunas acciones para abordar en conjunto la habilitación de albergues transitorios en apoyo de las familias y, además, se dio cuenta de que se sostendrá un nuevo encuentro con los representantes de los propietarios de este inmueble, para poder acordar las acciones posteriores a que se concrete este desarme.

La seremi Minvu de Valparaíso, Belén Paredes, reforzó que “estamos desarrollando este proceso de acuerdo a los plazos que nos hemos comprometido. Para ello, junto a los servicios, instituciones y el municipio, nos estamos coordinando para poder ejecutar la demolición con todos los resguardos para las personas y mascotas”.

“En paralelo, la licitación avanza de acuerdo a lo programado, lo que nos permitirá iniciar el trabajo en el terreno desde este lunes 29 de septiembre para la organización logística y en los días sucesivos concretar el desarme con todas las condiciones técnicas, humanas y de seguridad”, agregó.

Por su parte, desde el Ministerio de Vivienda explicaron que el proceso de demolición, propiamente tal, comienza este lunes 29 de septiembre, con el trabajo en terreno de planificación de las labores que permitirán concretar esta acción.

Respecto a la ejecución de la demolición, Serviu Valparaíso, dando cumplimiento al mandato de la Seremi Minvu, se encuentra en pleno proceso licitatorio de acuerdo a los plazos establecidos. “Se estima que la adjudicación esté lista en los próximos días de esta semana, para proceder a la ejecución de los trabajos, previamente coordinados con las instituciones que forman parte de la mesa de trabajo”, indicaron desde el Serviu tras la reunión en un comunicado.

Una vez firmado este contrato se realizará una nueva reunión para planificar la parte final de este proceso junto a esta empresa, con tal de establecer el plan de trabajo de la demolición y junto a los propietarios el cierre perimetral de estos predios.

