Tomás Fuentes presenta su renuncia como administrador municipal de Ñuñoa

“Ha renunciado don Tomás Fuentes al cargo de administrador municipal con la fecha del día de ayer. También c on el dolor de mi alma vi las intenciones de removerlo de su cargo, estamos replicando las malas prácticas del Congreso con las acusaciones constitucionales, pero él ha tomado una decisión generosa. Estaba haciendo una tremenda pega, pregúntenle a los vecinos, pero lamentablemente a veces la política le gana a la racionalidad. Ni él ni yo queremos exponerlo a la frivolidad de empezar a jugar en un concejo municipal, que es a lo que juega el Congreso”, informó esta mañana el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel.

La renuncia del administrador se enmarca en la presentación de una solicitud por parte de cinco concejales de Ñuñoa para convocar una Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal, para votar la propuesta de remoción de Fuentes (RN).

Esta petición surge luego de que La Tercera diera a conocer que la mano derecha del alcalde fue condenado por conducir en estado de ebriedad durante marzo de 2025, con 2,16 gramos de alcohol por litro de sangre.

La sentencia, que quedó ejecutoriada el 31 del mismo mes, incluía la suspensión de su cargo por 41 días; cosa que no ocurrió. Además de recibir su remuneración de forma continua e íntegra, el ex administrador municipal no fue suspendido de sus funciones.

Fuentes, según abogados entendidos, tenía entonces el deber de notificar a Sebastián Sichel, su superior jerárquico, lo que no hizo, según reconoció a este medio. En este sentido, es importante recalcar que “el incumplimiento de cualquiera de estas normas será sancionado con la medida disciplinaria de destitución del infractor”, lo que figura en el inciso final del artículo 64.

Sichel, eso sí, durante el concejo de este miércoles defendió que el municipio no ha sido notificado de esta situación, con lo que no podría haber habido sanción para Fuentes. Eso sí, anunció que se instruyó una investigación sumaria para determinar si el ahora exadministrador debió haber informado de su situación.

En el marco de esta renuncia, el edil también anunció que tomó la determinación de hacer cambios en el equipo de la municipalidad, con la salida del actual jefe de gabinete, Juan Pablo Camiroaga para trabajar con el delegado presidencia, que será reemplazado por Ignacio Pinto, actual director de comunicaciones. Asimismo sale Clara Tapia del Ministerio de Medio Ambiente.