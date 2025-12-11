VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    TOP de Valparaíso dicta veredicto condenatorio por homicidios de hinchas colocolinos en festejos por el título de 2022

    En una resolución unánime, el tribunal, tras la deliberación de rigor, dio por acreditado tanto la ocurrencia de los delitos como la participación culpable de los acusados en los hechos.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Imagen referencial de archivo JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El domingo 23 de octubre de 2022, Colo Colo venció a Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso y se quedó con su estrella número 33 del campeonato chileno de fútbol profesional.

    En los festejos que se realizaron en Valparaíso por el triunfo albo, dos de sus hinchas terminaron muertos en el entorno del Parque Italia.

    Este jueves, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso dictó veredicto condenatorio en contra de Guillermo Andrés Astudillo Donoso, Jean Pierre Alexis Campaña Alcaíno y Alexis Abraham Ramírez Gutiérrez, en calidad de autores del delito de lesiones graves y de los dos delitos consumados de homicidio calificado.

    En una resolución unánime, el tribunal –integrado por los magistrados Leonardo Aravena (presidente), Williams Vilches y Sergio Pizarro (redactor)– tras la deliberación de rigor dio por acreditado tanto la ocurrencia de los delitos como la participación culpable de los acusados en los hechos.

    El tribunal arribó a la convicción, más allá de toda duda razonable, que cerca de las 19.20 horas del 23 de octubre de 2022, en la avenida Pedro Montt de la ciudad de Valparaíso, entre Las Heras y Carrera, “después de que Colo-Colo ganara el campeonato nacional de fútbol, los acusados Alexis Abraham Ramírez Gutiérrez, Jean Pierre Alexis Campaña Alcaíno y Guillermo Andrés Astudillo Donoso, agredieron con arma cortopunzante y con ánimo de matar, actuando sobre seguro, a las víctimas Carlos Alberto Bernal Riveros y Patricio Andrés Moya Bernal”.

    Moya fue apuñalando en la espalda y parte posterior de la cabeza, por lo que sufrió lesiones de carácter grave que tardaron en sanar más de 30 días.

    Bernal, en tanto, fue también apuñalado por la espalda y en otras partes de su cuerpo, lo que le causó la muerte producto de un shock hemorrágico agudo, hemotórax y hemoperitoneo, heridas pulmonares y hepáticas.

    Un poco más tarde, aproximadamente a las 20.10 horas, sobre el escenario de la plaza Salvador Allende, al costado del Parque Italia, en las mismas circunstancias, Alexis Abraham Ramírez Gutiérrez, Jean Pierre Alexis Campaña Alcaíno y Guillermo Andrés Astudillo Donoso, “agredieron con arma cortopunzante y con ánimo de matar, actuando sobre seguro, a la víctima Esteban Alejandro Duarte Arancibia, en múltiples ocasiones en la espalda, cuello y otras partes del cuerpo, provocándole heridas que le causaron la muerte, producto de un shock hipovolémico”, agrega el acta de deliberación.

    En la arista civil, el tribunal acogió la demanda planteada en contra de los acusados y los condenó al pago de una indemnización de perjuicios cuyo monto será especificado en el fallo definitivo.

    La audiencia de comunicación de sentencia, que será redactada por el magistrado Pizarro, quedó fijada para las 11.00 horas del martes 23 de diciembre.

