Torres del Paine: circuito donde ocurrió la tragedia se mantiene cerrado por diligencias de la Fiscalía

El Circuito Macizo Paine de Torres del Paine se mantiene cerrado a raíz de las diligencias que está realizando la Fiscalía en la zona, informó a Corporación Nacional Forestal (CONAF) durante la jornada de este viernes.

Tras el trágico hecho en el que perdieron la vida cinco turistas extranjeros, el pasado 17 de noviembre, es que el tramo que comprende el Circuito Macizo Paine desde los sectores Coirón hasta Grey (parte del circuito conocido como “O”) fue clausurado.

Según informan desde Conaf, desde la Fiscalía Regional los instruyeron para el aislamiento del lugar con el fin de realizar las diferentes diligencias necesarias para esclarecer los hechos.

Ante esto, es que desde Conaf anunciaron que el Circuito Macizo Paine se mantendrá cerrado hasta que la Fiscalía termine las diligencias en terreno.