BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Tragedia en Torres del Paine: Fiscalía y Conaf inician diligencias por la muerte de cinco turistas

    Por 
    Francisco Corvalán
     
    Gabriela Mondaca
    Parte del Circuito O, en el Paso John Garner, Torres del Paine. Foto: X

    Los fallecidos fueron rescatados y los sobrevivientes ya están en lugares seguros o camino hacia fuera de las inmediaciones. Luego de la tragedia ocurrida en el Parque Nacional Torres del Paine -que dejó a cinco turistas fallecidos-, ahora la discusión se centra en la investigación para determinar posibles responsables. ¿Qué culpa podría recaer sobre Conaf, la empresa concesionaria, o los propios excursionistas que intentaron pasar por uno de los tramos más peligroso del circuito en plena tormenta de viento y nieve?

    Hasta ahora se sabe que entre la tarde del domingo 16 y durante el día del lunes 17, el campamento Perros del circuito Macizo de Paine -conocida como “la O”- no contaba con guardaparques de Conaf. Ante esto, se determinaron distintas diligencias indagatorias para dar respuesta a quién podría haber actuado de forma negligente en este hecho.

    El fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, informó el inicio de una investigación para establecer las causas de este suceso que provocó la muerte de 5 extranjeros y dejó a otras 27 personas con lesiones leves. Según confirmó, la causa de muerte de todas las víctimas correspondió a hipotermia, y la Brigada de Homicidios está tomando declaraciones tanto funcionarios de Conaf, de la empresa Vértice y de quienes formaron parte del grupo de 69 personas que estaban en el sector al momento de la tragedia.

    El delegado presidencial regional de Magallanes, José Ruiz, se refirió por su parte a la situación del rescate de sobrevivientes. A los ocho turistas trasladados en helicóptero durante el miércoles, se suman también otros 18 excursionistas que están siendo trasladados por tierra hasta la entrada del parque mediante vehículos proporcionados por Conaf y por la concesionaria.

    Por su lado, la Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena ofició a la Municipalidad de Torres del Paine y a la Corporación Nacional Forestal (Conaf) para que informen respecto de medidas que hayan implementado previamente al fallecimiento de los cinco turistas.

    Ante esto también, Conaf declaró que reconocen que la prioridad ha sido trasladar a las personas que permanecían en el circuito. Además, enfatizaron que el circuito permanecerá cerrado mientras dure el proceso de las pericias en el sector. Desde la institución que dirige Rodrigo Illesca se instruyó una investigación interna para determinar las eventuales responsabilidades relacionadas con este accidente. Entre la información se revisará cómo se activaron los protocolos, cómo fueron las comunicaciones y cómo se desarrollaron las labores de búsqueda, rescate y evacuación.

    Foto: Luis Sevilla

    También se ha apuntado al nivel de preparación de los turistas quienes fueron víctimas del mal tiempo. Guías y especialistas sostienen que, aunque el circuito no es el más difícil del mundo, requiere experiencia y equipamiento de alta calidad para enfrentar condiciones extremas. Con carpas y sacos adecuados para el clima, estiman que habrían tenido mayores posibilidades de sobrevivir a la tormenta.

    Además añaden que muchos visitantes llegan sin la preparación necesaria y que la presencia de guardaparques no asegura rescates inmediatos, pues acceder al sector Los Perros implica navegar hasta Paine Grande, caminar a Grey y cruzar el paso John Garner en una extensa jornada que los turistas realizan en dos días. Por eso, plantean que es necesario revisar qué nivel de preparación y equipo tenían quienes murieron.

    En su testimonio al Daily Mail, Chris Aldridge, uno de los excursionistas sobrevivientes, relató que avanzó este tramo sin casco y expuesto a caídas que lo dejaron con rasguños y la sensación permanente de estar al borde del colapso. Desde el inicio del circuito, según dijo, enfrentaron lluvias intensas y barro, condiciones que se agravaron el lunes, cuando los pronósticos anticipaban vientos cercanos a 100 km/h. Aun así, el británico afirmó que “al grupo se le indicó que era seguro continuar”.

    Al regresar al campamento, constataron casos de hipotermia, congelación y lesiones, además de la ausencia de guardaparques en la zona, quienes -replegados para participar en las elecciones- llevó a que los propios excursionistas y algunos voluntarios organizaran las primeras búsquedas.

    Chris Aldridge, excursionista sobreviviente a la tragedia en Torres del Paine.

    No obstante, Rodrigo Ortiz, exsubdirector de Onemi recalcó que lo que ocurrió corresponde en realidad a un “desastre, entendiéndolo como un riesgo mal gestionado”. Y que la responsabilidad debería determinarse mediante la falta de implementación de planes sectoriales para proteger a los turistas de exponerse a situaciones de alto riesgo.

    “Yo no dejaría la responsabilidad de este desastre a los excursionistas, porque es distinto que alguien se aleje del grupo y caiga a una quebrada”, comentó. Ante esto, Ortiz compara la situación con otro tipo de tragedias que se pueden evitar mediante la gestión del riesgo: “los terremotos no matan gente, por ejemplo, sino que lo hacen los edificios que caen sobre ellos”, concluyó.

    En paralelo a las labores de rescate, continúa el movimiento de excursionistas que permanecían en el circuito O. De acuerdo a información a la que tuvo acceso La Tercera, durante el jueves cuatro personas, Nicolás García, Víctor Cárdenas, Gerald Jesue y Maximiliano Maldonado, lograron salir caminando desde Dickson hacia el campamento Serón.

    Otras 18 personas serán trasladadas directamente desde Dickson al Hospital de Puerto Natales, con un transbordo en Cañadón Macho, donde personal de Conaf las movilizará en vehículos. A ello se suman Morgane Darriaut y Patricia Blanco, quienes ya habían avanzado a pie desde Dickson a Serón durante el jueves se trasladaron a pie hacia el campamento Central -la puerta de entrada del parque- con la posibilidad de arribar al hospital este viernes.

    Más sobre:Torres del PaineConafFiscalíaResponsabilidadesVíctimas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “No debiera aprobarse sin resolver estas dudas”: informe encargado por rector De la Llera plantea severas dudas al FES

    Exdiputado Silber revela a Fiscalía viaje a Italia y nuevos nexos de sus exsocios con ministro Simpertigue

    Gremios empresariales en alerta por condiciones presentadas por India en primer borrador para acuerdo comercial con Chile

    Contraloría frena privilegios de corporaciones municipales y prohíbe anticipar pago de licencias médicas a funcionarios

    De Andrea Repetto a Harald Beyer: los académicos detrás del informe sobre el FES encargado por el rector de la UC

    A siete kilómetros de distancia entre el médico y el paciente: así se realizó la primera telecirugía en Chile

    Lo más leído

    1.
    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    2.
    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    3.
    Estrategia de segunda vuelta de Quiroga divide al comando de Jara

    Estrategia de segunda vuelta de Quiroga divide al comando de Jara

    4.
    A 25 días de la segunda vuelta: oficialismo endurece las críticas contra Boric y la gestión de su gobierno

    A 25 días de la segunda vuelta: oficialismo endurece las críticas contra Boric y la gestión de su gobierno

    5.
    “Así nos trataron todos”: Parisi se refiere a polémicos dichos de jefe de campaña de Jara sobre el PDG y su hermana

    “Así nos trataron todos”: Parisi se refiere a polémicos dichos de jefe de campaña de Jara sobre el PDG y su hermana

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Sence ofrece cursos gratuitos de capacitación en la Región Metropolitana: revisa cómo postular

    Sence ofrece cursos gratuitos de capacitación en la Región Metropolitana: revisa cómo postular

    Confirman más de 460 marcas participantes en el Black Friday 2025: ¿Cuándo empieza el evento?

    Confirman más de 460 marcas participantes en el Black Friday 2025: ¿Cuándo empieza el evento?

    Exdiputado Silber revela a Fiscalía viaje a Italia y nuevos nexos de sus exsocios con ministro Simpertigue
    Chile

    Exdiputado Silber revela a Fiscalía viaje a Italia y nuevos nexos de sus exsocios con ministro Simpertigue

    Contraloría frena privilegios de corporaciones municipales y prohíbe anticipar pago de licencias médicas a funcionarios

    De Andrea Repetto a Harald Beyer: los académicos detrás del informe sobre el FES encargado por el rector de la UC

    Gremios empresariales en alerta por condiciones presentadas por India en primer borrador para acuerdo comercial con Chile
    Negocios

    Gremios empresariales en alerta por condiciones presentadas por India en primer borrador para acuerdo comercial con Chile

    Bitcoin cae a mínimos de seis meses ante dudas sobre recorte de tasas en EE.UU.

    Bci sube el sueldo mínimo de sus trabajadores a poco más de $1 millón bruto

    Cuál es el Récord Guinness que rompió 31 Minutos durante la avant premiere de ‘Calurosa Navidad’
    Tendencias

    Cuál es el Récord Guinness que rompió 31 Minutos durante la avant premiere de ‘Calurosa Navidad’

    Por qué Cristiano Ronaldo asistió a una cena con Donald Trump y Elon Musk en la Casa Blanca

    Qué se sabe de la investigación por corrupción que preocupa a Ucrania en medio de la guerra con Rusia

    En vivo: Marcelo Bielsa habla sobre su futuro como técnico de Uruguay en esperada conferencia de prensa
    El Deportivo

    En vivo: Marcelo Bielsa habla sobre su futuro como técnico de Uruguay en esperada conferencia de prensa

    Crece la polémica: Estudiantes desmiente a la AFA por inédito título otorgado al Rosario Central de Holan y Di María

    Chupete se coloca el buzo: Humberto Suazo es confirmado como el nuevo técnico de San Luis

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber
    Finde

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Muere Gary ‘Mani’ Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream
    Cultura y entretención

    Muere Gary ‘Mani’ Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream

    De estrellas internacionales a fenómenos urbanos: quién es quién en el cartel del Festival de Viña 2026

    Cómo acercarse a un terremoto llamado Gabriela Mistral: libro reúne su poesía publicada en vida

    COP30: Controlado el incendio desatado en el pabellón central en Belém
    Mundo

    COP30: Controlado el incendio desatado en el pabellón central en Belém

    Presidente de Bolivia elimina el Ministerio de Justicia y declara el fin de la “persecución política”

    Human Rights Watch acusa a Israel de estar cometiendo crímenes contra la humanidad en Cisjordania

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”
    Paula

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”

    El alza silenciosa del VIH en mujeres: por qué Chile no logra frenar los contagios

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores