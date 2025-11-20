Contraloría oficia al municipio y a Conaf para detallar medidas de seguridad tras tragedia en Torres del Paine

La Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena ofició a la Municipalidad de Torres del Paine y a la Corporación Nacional Forestal (Conaf) para que informen respecto de medidas que hayan implementado previamente al fallecimiento de cinco turiras dentro del parque nacional.

El órgano fiscalizador confirmó que esta jornada se enviaron los requerimientos con el objetivo de que ambas instituciones informen sobre tres ámbitos críticos :

Controlar el acceso, circulación y seguridad al interior del Parque Nacional Torres del Paine

Fiscalizar actividades relacionadas con las visitas o excursiones por parte de grupos de turistas dentro de la comuna; y

Asegurar que quienes prestan servicios de guías turísticos en esa zona tenga conocimientos geográficos y climáticos del lugar.

Esto en medio de los cuestionamientos por la falta de guardaparques en la zona donde fallecieron cinco turistas- dos mexicanos, dos alemanes y una británica- quienes estuvieron desaparecidos desde la tarde del lunes 17 de noviembre, luego que las condiciones climáticas cambiaran.