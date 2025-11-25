Tragedia en San Felipe: tres fallecidos deja choque frontal entre un vehículo chileno y otro argentino
Dos menores de edad se encuentran grave tras el accidente. Ambos fueron trasladados hasta centros asistenciales.
Un fatal accidente se registró la mañana de este martes en la comuna de San Felipe, donde dos vehículos, uno chileno y otro argentino, chocaron de forma frontal en el kilómetro 24 de la ruta 60CH, en la autopista Los Andes.
El hecho ocurrió a las 6.30 de la mañana, aproximadamente, donde el vehículo argentino transitaba con cuatro ocupantes, dos adultos y dos menores de edad.
El mayor Gonzalo Medina, jefe de la 2da. Comisaría San Felipe, informó que, a raíz del impacto, “los dos adultos (piloto y copiloto) resultaron lamentablemente fallecidos”.
“En cuanto a los menores de edad, se encuentran con lesiones de grave consideración en el hospital de la comuna de San Felipe (San Camilo) y Los Andes”, indicó respecto a los trasandinos.
En tanto, el conductor del vehículo con patente chilena, también falleció en el lugar.
Desde Carabineros lamentaron la tragedia y aseguraron que los equipos de investigación SIAT Aconcagua se encuentran en el lugar a cargo de las pericias respectivas.
De momento, la ruta se mantiene cortada en ambos sentidos.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
4.
⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivasDigital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.