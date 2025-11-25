Tragedia en San Felipe: tres fallecidos deja choque frontal entre un vehículo chileno y otro argentino

Un fatal accidente se registró la mañana de este martes en la comuna de San Felipe, donde dos vehículos, uno chileno y otro argentino, chocaron de forma frontal en el kilómetro 24 de la ruta 60CH, en la autopista Los Andes.

El hecho ocurrió a las 6.30 de la mañana, aproximadamente, donde el vehículo argentino transitaba con cuatro ocupantes, dos adultos y dos menores de edad.

El mayor Gonzalo Medina, jefe de la 2da. Comisaría San Felipe, informó que, a raíz del impacto, “los dos adultos (piloto y copiloto) resultaron lamentablemente fallecidos”.

“En cuanto a los menores de edad, se encuentran con lesiones de grave consideración en el hospital de la comuna de San Felipe (San Camilo) y Los Andes”, indicó respecto a los trasandinos.

En tanto, el conductor del vehículo con patente chilena, también falleció en el lugar.

Desde Carabineros lamentaron la tragedia y aseguraron que los equipos de investigación SIAT Aconcagua se encuentran en el lugar a cargo de las pericias respectivas.

De momento, la ruta se mantiene cortada en ambos sentidos.