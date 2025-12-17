Trama bielorrusa: Corte de Apelaciones acoge querella de capítulos contra exministra Ángela Vivanco

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió de forma unánime la querella de capítulos presentada por el Ministerio Público en contra de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, que es investigada por diversas irregularidades relacionadas con la trama bielorrusa.

La sala, integrada por los ministros Fernando Carreño, Guillermo de la Barra y Fernando Valderrama, consideró que se cumplen con todos los requisitos para acceder al antejuicio en contra de la exmagistrada presentados por la Fiscalía.

“Que de los antecedentes expuestos ante esta Corte por los intervinientes, surgen indicios graves, precisos y concordantes en orden a que la imputada Ángela Vivanco Martínez, prevaliéndose de su rol como Ministra de la Excma. Corte Suprema, aceptó retribuciones económicas por parte de dos abogados representantes de la empresa chileno-bielorrusa CBM (Lagos y Vargas) -con quienes mantenía a lo menos desde 2022 una relación de amistad-, por favorecer los intereses de la empresa CBM en su litigio judicial con Codelco durante los años 2023 y 2024, no inhabilitándose, debiendo hacerlo, y concurriendo con su voto a decisiones que beneficiaron a la primera de las empresas Individualizadas”, señaló el tribunal de alzada en el fallo.

Agregando que debido a los antecedentes es posible inferir que “en su calidad de funcionaria pública, recibió dinero para sí y su conviviente por favorecer los intereses de CBM en las instancias que le correspondió participar como integrante del Máximo Tribunal”.

La decisión de la Corte de Apelaciones continúo apuntando que “por otra parte, es posible sostener que durante la tramitación del litigio judicial entre CBM y Codelco -en particular de los procesos Roles N° 141.421-2023 y N° 1.150-2024 de la Excma. Corte Suprema-, la querellada incurrió en una serie de infracciones a las reglas de tramitación de causas, actuaciones que fueron explicitadas en el informe de la Comisión de Ética que se constituyó para investigar las irregularidades vinculadas a su actuar ministerial”.

La Corte de Apelaciones asevera que debido a lo anterior “basta con constatar la existencia de antecedentes que permitan inferir una participación probable de la querellada en los hechos punibles, reservándose el debate exhaustivo sobre la culpabilidad y la prueba para el juicio oral correspondiente, de lo que sigue que las alegaciones de la defensa en cuanto a la insuficiencia probatoria y a la imposibilidad de juzgar criminalmente a su representada constituyen cuestiones de fondo que exceden el ámbito de este antejuicio y que deben ser postuladas en la oportunidad procesal correspondiente”.

La Corte de Santiago concluye: “Que, por consiguiente, de los antecedentes existentes en la investigación y acompañados en la querella de capítulos y su ampliación, surgen evidencias serias, graves y plausibles, que determinan que hay mérito suficiente para admitirla respecto de todos sus acápites ”.

Por lo tanto, decidió que se declaran admisibles todos los capítulos de la querella y su ampliación “en contra de Ángela Francisca Vivanco Martínez, exministra de la Excelentísima Corte Suprema, para los efectos de que el Ministerio Público formalice la investigación y solicite medidas cautelares personales a su respecto”.