Trama bielorrusa: Valencia apunta a que traspasos de dinero hacia parlamentarios Araya y Walker “ameritan ser investigados”

La denominada Trama bielorrusa está lejos de terminar. El caso que mantiene en prisión preventiva a Mario Vargas, Eduardo Lagos y Gonzalo Migueles, tras ser imputados por soborno, cohecho y lavado de activos, ahora puso las alertas en dos parlamentarios que habrían recibido dinero del conservador de Puente Alto, Sergio Yáber.

Según reveló Ciper, el diputado republicano Cristián Araya habría recibido $1,7 millones de parte de Yáber, quien es investigado por lavado de dinero en el caso del consorcio bielorruso.

En tanto, al senador de Demócratas, Matías Walker, Yáber le habría depositado $1,6 millones el pasado 28 de mayo de 2024. Eso sí, el parlamentario sostuvo que este dinero no habría tenido influencia en sus decisiones en el Congreso.

En ese contexto, el fiscal nacional, Ángel Valencia, en diálogo con radio Pauta, señaló que ambos casos “ameritan ser investigados”.

“ Amerita que se realice una indagatoria particular. Es decir, que no se consideren como circunstancias irrelevantes, sino que deban ser esclarecidas. Y sobre particular, efectivamente, es nuestra opinión que deberían realizarse diligencias para esclarecerlo, en ambos casos”, aseveró.

El fiscal remarcó que existen diversas alternativas para abordar el caso. Una de ellas es separar la investigación de la trama bielorrusa y abrir una nueva arista, otra es incluir los antecedentes dentro de la misma investigación.

Y también hay una tercera alternativa, que consiste en “que se separe una investigación, pero quede a cargo de una o de las mismas fiscales (que hoy llevan el caso)”.

Independiente de qué opción de tome, el fiscal señaló que esta jornada tomarán "una decisión sobre lo particular respecto a qué es lo que va a pasar en estas dos situaciones, respecto de la situación del senador Walker que se ha hecho pública y la situación del diputado Araya”.