    Nacional

    Manifestantes interrumpen tránsito en la Alameda: exigen reponer subsidios habitacionales

    Personas agrupadas en el Movimiento Solidario Vida Digna exigen que "se repongan los subsidios para todos los comités de vivienda del país".

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Cientos de personas han interrumpido el tránsito en la Alameda en el marco de una protesta organizada por el Movimiento Solidario Vida Digna, que exige “se devuelvan recursos” para los comités de vivienda del país.

    Uno de los voceros de la organización explicó a los medios que se están movilizando “para exigir al ministro de Hacienda y al ministro de Vivienda que repongan los más de 20.000 subsidios DS49 recortados a nivel nacional”.

    “El problema de esto es que se va a generar una lista de espera, porque los proyectos que ya fueron seleccionados el año pasado no van a alcanzar a recibir todos los subsidios. Por lo tanto, todos los que venimos después vamos a quedar a la cola”, dijo el vocero.

    En esa línea, aseguró que esto “significa un recorte del gasto público durante el gobierno de Boric. Algo que salió a decir que no iba a hacer, bueno, hoy día está ocurriendo”.

    “No es justo que seamos los pobladores sin casa de este país quienes paguemos el pato por los errores de cálculo de los ingresos fiscales de este gobierno. Así que exigimos que se repongan los subsidios para todos los comités de vivienda del país", sostuvo.

    Con un cartel que indica: “No al recorte del gasto público en vivienda social, devuelvan los recursos ahora”, los manifestantes ocupan parte de la Alameda, por lo que desde Transporte Informa señalaron que se cortó el tránsito desde avenida Manuel Rodríguez al norte y sur en el cruce de Alameda.

    El organismo además, informó que los buses del sistema RED que circulan por la zona tomarán rutas alternativas.

    Más sobre:AlamedaManifestaciónSuper lunesTránsito interrumpido

