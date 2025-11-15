Transporte gratis y gran despliegue de seguridad en la región: Valparaíso se alista para las elecciones 2025

Esta mañana autoridades de la Región de Valparaíso se reunieron con el objetivo de abordar las medidas de seguridad contempladas para la realización de las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo 16 de noviembre.

Al respecto, la secretaria regional del Ministerio de Seguridad, Alejandra Romero, señaló: “Tenemos alrededor de 1.600 carabineros desplegados en toda la región, tanto para las funciones de escolta de las rutas que establece Servel para el traslado de los votos, como el apoyo que se presta en cada uno de alrededor de 350 centros de votación”.

Imagen referencial (Aton) JAVIER SALVO/ATON CHILE

En ese sentido, indicó que “hemos realizado coordinaciones con la Delegación Presidencial Regional para poder también establecer aquellos puntos que requieren mayor cuidado”.

Por otro lado, el contra almirante, jefe de la Fuerza Regional para la región de Valparaíso, César Delgado Fil, expresó: “En las ocho provincias y 38 comunas de la región, las Fuerzas Armadas se encuentran desplegadas desde el día de ayer (viernes)”, aproximadamente “ 3.300 miembros de la Fuerza Armada, de los cuales se divide en 875 del ejército. Son aproximadamente 2.300 de la Armada, 100 de la Fuerza Aérea y 6 que están en la parte de Gendarmería ”.

Transporte gratuito

En ese sentido, el delegado presidencial de la región de Valparaíso, Yanino Riquelme, abordó las facilidades en transporte público para el día de votación.

“Tenemos 437 locales de votación, 4.400 mesas receptoras de sufragio. (...) Hay un despliegue importante en términos de transporte, por ejemplo, se ha hecho un refuerzo para el día de mañana de todo el sistema”, comenzó explicando.

Tren EFE, referencial.

“Se tomará como un día hábil normal, va a haber flujo desde temprano hasta aproximadamente las 9 de la noche”. Así, señaló que “ hacemos contratación de 79 servicios especiales para todos los sectores rurales (...) Para que todas las personas, sobre todo en las zonas rurales, se puedan acercar sin ningún inconveniente a sus locales de votación”.

Además, indicó que “hay un proceso de reforzamiento del servicio EFE en la región de Valparaíso. Parten también temprano en la mañana, van a estar hasta las 22.00 horas en un servicio reforzado cada 12 minutos, distinto de un domingo habitual, y gratuito ”, explicó, concluyendo.