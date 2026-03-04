Tras 15 horas de combate: incendio en papelera se mantiene contenido y sin riesgo de propagación

Por más de 15 horas se ha extendido el combate del incendio que afecta a las instalaciones de la planta Papeles Cordillera, perteneciente a CMPC, en la comuna de Puente Alto.

El siniestro, que mantiene a múltiples establecimientos educacionales sin clases, se mantiene contenido y no existiría riesgo de propagación según detallaron autoridades municipales durante la mañana de este miércoles.

De acuerdo a lo que informaron desde la CMPC, en el lugar se mantienen más de 100 bomberos con 31 carros de apoyo, quienes están trabajando en bajar las temperaturas con el fin de luego comenzar con las labores de extinción del fuego.

Es así como el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Puente Alto, Óscar Valdivia, detalló que “ya estamos haciendo un trabajo de poder bajar temperaturas en un sector. Estamos esperando las máquinas retroexcavadoras para que empiecen a desarmar los montones de fardos existentes para luego comenzar los trabajos para apagar el fuego”.

Por su parte, René Rodríguez, de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la municipalidad, mencionó que “el incendio se encuentra contenido no controlado, lo cual quiere decir que personal de bomberos, de CMPC también, se hacen presente acá en el lugar y van a seguir trabajando durante el día para que esto finalmente pueda ser controlado".

“Dentro de la emergencia participaron aproximadamente 600 funcionarios de las distintas direcciones del municipio, los cuales estuvieron desplegados tanto en el contorno como en el exterior”, añadió.

En tanto, el encargado de asentamientos de la Municipalidad de Puente Alto, Sebastián Fuentes, se refirió al estado del asentamiento Pie Andino, que se encuentra en el sector, apuntando que “dispusimos de camiones aljibes municipales, los cuales estuvimos mojando las casas, los techos por dentro del campamento mientras bomberos seguía combatiendo la emergencia”.

De acuerdo a lo que detalló respecto a la emisión de la alerta SAE, “tuvieron un buen recibimiento de la alerta, había disposición a salir de la mayor cantidad de las familias, pero también existía cierta cantidad de familias, más que resistencia, tener que cuidar sus hogares”, añadiendo que “no es una resistencia a la evacuación misma, sino que es al cuidar sus cosas“.

En el campamento viven entre 240 y 300 familias, y por el momento no se registran personas lesionadas, mencionó.

Cabe recordar que desde la CMPC, durante la medianoche, informó que el siniestro se encontraba circunscrito a “un sector específico de la planta en la que no hay presencia de máquinas afectadas, productos químicos ni tóxicos”.