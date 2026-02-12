Tras 230 días en la Antártica: avión de Ethan Guo realiza vuelo de vuelta al continente

A 230 días de que el piloto estadounidense Ethan Guo aterrizara sin previa autorización en el continente blanco, el avión del influencer dejó este jueves el territorio antártico chileno para dirigirse a Punta Arenas.

“La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informa a la opinión pública que, en relación a la aeronave Cessna 182Q Skylane, matrícula norteamericana: N182 WT, que en su momento fuera piloteada por el señor Ethan Guo y aterrizara sin autorización, comenzó su itinerario de regreso vía Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo, en Punta Arenas ”, informó la DGAC a través de un comunicado.

Desde el organismo, aseguraron que “una vez que el responsable de la aeronave, así como el piloto chileno que realiza el vuelo, acreditaran el cumplimiento de todos los requisitos técnicos exigidos para este tipo de vuelo ante la DGAC”.

Mientras que, según informó la plataforma FlightRadar24 que sigue los vuelos en tiempo real, “ el vuelo en Cessna del piloto adolescente Ethan Guo hacia la Antártida, antes de ser detenido por las autoridades chilenas, está siendo trasladado de regreso a Sudamérica”.

Es aquel servicio el que apunta que cerca de las 14.00 horas el vuelo del Cessna 182 llegó hasta Punta Arenas, Región de Magallanes.

Cabe recordar que el piloto e influencer estuvo cerca de dos meses sin poder salir de la Antártica, período en el que fue formalizado por incumplir los códigos aeronáuticos y por no presentar un plan de vuelo válido para aterrizar en territorio antártico chileno.

Guo llegó a un acuerdo de término anticipado con la Fiscalía, en el que se le obligó a pagar 30 mil dólares a la Fundación Nuestros Hijos, entidad chilena asociada al Hospital St. Jude que apoya a niños con cáncer.

El influencer deberá esperar tres años antes de poder volver a ingresar a Chile, período durante el cual la prohibición estará vigente.