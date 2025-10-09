SUSCRÍBETE
Nacional

Tras conocerse supuestas amenazas a Blanco: Suprema se reúne con ministro Cordero “para conversar de temas de seguridad”

"Lo que se conversó, las medidas que se puedan adoptar y todo, por motivo de seguridad, también son reservadas”, explicó la vocera del máximo tribunal, María Soledad Melo. "Son temas sensibles”, dijo.

José NavarretePor 
José Navarrete
Santiago 9 de octubre 2025. La ministra vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, realiza un punto de prensa en el Palacio de Tribunales Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Tras conocerse la investigación que el Ministerio Público desarrolla respecto a supuestas amenazas al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, sostuvo una reunión con el Pleno del máximo tribunal.

El encuentro realizado este jueves en el Palacio de Tribunales se extendió por cerca de una hora.

Fue el propio gobierno el que hizo la denuncia para que la situación sea investigada.

Cordero se había referido al tema este miércoles, en su visita a Tarapacá junto al Presidente Gabriel Boric, afirmando que “hasta ahora no existe ningún antecedente objetivo sobre una real amenaza”.

Este miércoles, Blanco informó al Pleno sobre la denuncia.

Al finalizar la reunión con Cordero, este jueves, la ministra vocera María Soledad Melo calificó el encuentro como “grato” y “excelente”, sin entrar en detalles de su contenido ni precisar si se relacionó a la supuesta amenaza.

“La reunión que tuvimos hoy día con el ministro de Seguridad, don Luis Cordero, obedeció a una inquietud nuestra para conversar de temas de seguridad. Lo que se conversó, las medidas que se puedan adoptar y todo, por motivo de seguridad, también son reservadas”, explicó la portavoz del máximo tribunal a la prensa.

La ministra Melo detalló que el Pleno manifestó “algunas inquietudes” y el ministro contestó las preguntas que hicieron “en relación con temas de seguridad”.

“Y bueno, eso es todo lo que yo les puedo decir, porque ustedes comprenderán que estos temas no son para estarlos divulgando a través de los medios ni que aparezcan en los diarios. En ninguna parte, porque son temas sensibles”.

Melo calificó la jornada, como “excelente” y recordó que Cordero mantiene una buena relación con el Poder Judicial desde su paso por el Ministerio de Justicia.

“El ministro es muy colaborador con el Poder Judicial, en la época en que fue ministro de Justicia y ahora, como ministro de Seguridad, existe una relación muy permanente y directa con él y agradecemos la buena disposición de él ante las consultas y los requerimientos nuestros”, destacó.

