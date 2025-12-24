SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Tras destitución de Simpertigue: presidente de la Asociación de Magistrados propone nuevo código de ética y reformas a nombramientos

    “Ahora bien, ustedes podrán mirar y decir, pues no se necesita, las conductas son de sentido común. Sí, pero también es necesario, que tengamos un catálogo de descripciones", argumentó.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Valparaíso, 22 de diciembre de 2025. El ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue durante la acusación constitucional en su contra en el Senado. Sebastián Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El presidente de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, Javier Mora, abordó este miércoles los hechos por los que el lunes fue destituido el ahora exministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, e impulsó la creación de un nuevo código de ética, así como modificaciones al sistema de nombramientos judiciales.

    El magistrado en cuestión fue destituido el lunes luego de que el Senado aprobara la acusación constitucional en su contra por sus vínculos con el caso judicial denominado “trama bielorrusa” y el caso Fundamenta. Con ello, Simpertigue fue removido de sus funciones en el máximo tribunal y además, está impedido de ejercer cargos públicos por cinco años.

    El caso de Simpertigue se inscribe en un contexto más amplio de cuestionamientos al Poder Judicial. Es el quinto juez que deja su cargo en los últimos dos años y el tercero que sale de la Corte Suprema, en medio de investigaciones y sanciones derivadas de los escándalos de probidad conocidos tras el caso Audio y los vínculos con el abogadoLuis Hermosilla.

    En conversación con Radio ADN, Mora transmitió que la destitución de Simpertigue “constituye un acto o motivos de tremenda deshonra. Nosotros llevamos ya un tiempo tan golpeados como está el pueblo de Chile al sentirnos completamente desolados por unas conductas que son completamente ajenas a a lo que nosotros conocemos. La gran mayoría de jueces y juezas de Chile, ministros, fiscales judiciales, secretarios, relatores, ejercen su trabajo de manera comprometida”.

    Sin embargo, remarcó que “nosotros tenemos que hacer también reflexiones institucionales y seguir demandando a los órganos con legisladores a que modifiquen el sistema de nombramientos judiciales”. En esa línea, abogó por crear un nuevo código de ética. “Por cierto que puede no ser suficiente, pero es necesario. La existencia de un catálogo de conductas, que tiendan a iluminar cuál debe ser el desempeño y el comportamiento de los jueces y juezas, es también necesario”.

    “Ahora bien, ustedes podrán mirar y decir, pues no se necesita, las conductas son de sentido común. Sí, pero también es necesario, que tengamos un catálogo de descripciones, porque también hay ámbitos opacos en donde es necesario mayor claridad", complementó.

    “Creo que la institucionalidad chilena está al debe, y eso es algo de lo que tenemos que hacernos cargo. La Corte Suprema, los tribunales, la Fiscalía, en particular, no lo digo porque quiero deslindar responsabilidades, es porque ellos ejercen la exclusividad de la investigación penal en este país. Por cierto, también el Congreso Nacional, quienes han sido emplazados por diversos organismos, instituciones como nosotros, para que modifiquen el sistema de nombramientos”, reflexionó.

