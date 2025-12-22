La caída de Diego Simpertigue: el juez con cuatro décadas en el Poder Judicial expulsado por la trama bielorrusa

El 11 de enero de 2022, en una votación unánime de 36 votos a favor, la Cámara Alta aprobó el nombramiento de Diego Gonzalo Simpertigue Limare como integrante de la Corte Suprema, en la vacante de Rosa María Maggi.

Fue el tercero más votado en la quina propuesta al Ejecutivo y había ejercido en casi todos los escalafones del Poder Judicial: secretario, relator, oficial, juez y -finalmente- ministro.

“Su nominación es pura meritocracia”, comentaban por esos días en las altas esferas del Palacio de Tribunales.

Este lunes, por el escándalo de la llamada trama bielorrusa, el Senado dio término a sus 43 años de carrera judicial, aprobando la acusación constitucional en su contra en dos de los tres capítulos presentados. El primer capítulo se aprobó en forma unánime, por 43 votos a favor.

Origen aimara

Cuando se aprobó su nombramiento, los senadores destacaron el origen aimara de su madre, que lo convirtió en el primer ministro de carrera de la Corte Suprema proveniente de uno de los pueblos originarios de Chile.

Simpertigue, nacido en Arica, inició su carrera judicial hace 43 años, en diciembre de 1982, como oficial cuarto del Tercer Juzgado Civil de Viña del Mar.

Continuó su trayectoria como secretario del Segundo Juzgado de Letras de Coquimbo en 1987, relator de la Corte de Apelaciones de La Serena en 1989 y juez del Primer Juzgado de Letras de La Serena en 1997.

En agosto de 2000 fue nombrado como juez de Garantía de La Serena, siendo parte de los magistrados que dieron inicio a la Reforma Procesal Penal.

Fue, por eso, el primer magistrado con un cargo en el nuevo sistema de enjuiciamiento penal en llegar al máximo tribunal del país.

En enero de 2002 asumió como ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, tribunal de alzada del que fue presidente en 2012.

En julio de 2014, en tanto, asumió como ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, tribunal que encabezó en 2015 y que integraba cuando fue nominado para la Suprema, en diciembre de 2021, en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, junto a la académica María Cristina Gajardo, para llenar cupos interno y externo.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Juró como ministro de la suprema el 21 de enero de 2021, durante pandemia.

“Llego al más alto tribunal del país en una época en que se avizoran cambios muy importantes”, señaló en la antesala de la ceremonia, en su despedida de la Corte de San Miguel.

Trayectoria académica y gremial

En lo académico, cuenta con un diplomado sobre Recurso de Protección en la Universidad de Chile y un magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social en la Universidad Adolfo Ibáñez.

Estudió derecho en la Universidad de Concepción y su diploma de licenciado es de la Universidad Nacional de Loja, Ecuador.

Fue profesor titular de la Universidad Católica del Norte, de la Universidad de La Serena, la Universidad de La República, la Universidad de Las Américas, la Universidad San Sebastián, la Universidad Autónoma de Chile y la Universidad Finis Terrrae También fue docente en la Escuela de Carabineros de Chile, la Escuela de Investigaciones Policiales y la Academia Judicial.

Asimismo fue director del Instituto de Estudios Judiciales (IEJ) y presidente de la Asociación Nacional de Magistrados.

Simpertigue mantenía una soterrada rivalidad con el presidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco.

Trama bielorrusa

El 12 de noviembre, una publicación de Reportea dio cuenta que Simpertigue, que en dos ocasiones votó por Belaz Movitec en su litigio con Codelco, se fue a un crucero por Europa junto al abogado de la empresa favorecida, Eduardo Lagos.

El viaje, según el medio, fue justo después de que finalizaron los pagos por más de $17 mil millones que el máximo tribunal ordenó que la minera estatal desembolsara al consorcio chileno bielorruso.

La exministra Ángela Vivanco, que presidió la Tercera Sala cuando se zanjó el pago, enfrenta una querella de capítulos que la puede llevar a ser formalizada.

Los abogados Lagos y Mario Vargas, junto a Gonzalo Migueles, pareja de Vivanco, ya fueron formalizados por el pago de supuestas coimas por $70 millones vinculadas a los fallos en el máximo tribunal.

En la Corte Suprema se inició un sumario en su contra, fue suspendido por dos meses y le formularon cargos por no inhabilitarse en las votaciones que favorecieron a su compañero de crucero.

Dos semanas después de la publicación, los diputados del Partido Socialista (PS) Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini presentaron la acusación constitucional contra Simpertigue por la causal de “notable abandono de deberes”.

Además de la trama bielorrusa, se le reprochó su actuación en el caso Fundamenta y su apoyo a César Maturana, el abogado que está casado con su hijastra y que, en dos años, ha integrado 19 ternas para notario y conservador en distintas jurisdicciones del país.