    Nacional

    Tras destitución, exfiscal Bufadel se une a oficina de abogados de expersecutores que obtuvo absolución de Sebastián Zamora

    El penalista, removido del Ministerio Público, se unió al equipo de Alejandro Peña, Vinko Fodic y José Antonio Villalobos.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews

    El exfiscal Tufit Bufadel llevaba varias semanas evaluando su futuro. Luego de que vio que su suerte estaba echada, luego del fallo de la Corte Suprema en su contra, inició sus gestiones para definir qué haría de ahora en adelante.

    Fue el 30 de diciembre cuando el fiscal nacional Ángel Valencia, citando los reglamentos del Ministerio Público, cesó en el cargo a Bufadel como fiscal de la jurisdicción Metropolitana Occidente tras más de 20 años de carrera en el servicio público como persecutor.

    Así las cosas, el fiscal nacional puso término a la carrera de 22 años que tuvo el exfiscal de la zona Occidente y de quien integrara en cuatro ocasiones ternas para optar al cargo de fiscal regional: cuatro en la Región Metropolitana y una en la Región de O’Higgins. Todo tuvo su origen en un caso penal por un delito sexual que tuvo que enfrentar Bufadel y que terminó en una condena en su contra.

    Sin embargo, en las últimas semanas, el exfiscal comenzó a tener acercamientos con otros exfiscales explorando su futuro laboral. Uno de esos acercamientos fue con el exfiscal Alejandro Peña. Y se concretó.

    Fue así como Bufadel, quien fue fiscal de Maipú y Pudahuel se unió hace algunos días al estudio PFV, integrado por Peña y también por los expersecutores Vinko Fodich y José Antonio Villalobos.

    “Con gran entusiasmo asumo una nueva etapa profesional al retomar el ejercicio libre de la profesión, luego de 22 años de una destacada trayectoria en el Ministerio Público”, señaló el exfiscal a La Tercera.

    Bufadel, en paralelo, aún se mantiene estudiando qué acciones podría ejercer en torno a la salida que le dio el Ministerio Público tras la sentencia de la Suprema. Ahí, podría llegar hasta tribunales laborales alegando despido injustificado.

    “Hoy comienzo este nuevo camino de la mano de destacados colegas, también exfiscales, con quienes compartimos una convicción profunda, la pasión por la justicia trasciende la vereda desde la cual se la ejerce”, agregó Bufadel.

    “Agradecido por el camino recorrido y motivado por los desafíos que vienen, afronto esta etapa con la misma vocación de servicio y responsabilidad que han guiado toda mi carrera, en el mejor lugar al que podía llegar junto a Alejandro y su equipo”, afirmó el penalista.

    Por su lado, desde el equipo de exfiscales valoran la nueva incorporación.

