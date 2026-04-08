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    Tras extensa jornada en comisiones de Educación, ministra Arzola deberá volver para responder dudas de parlamentarios

    Si bien la ministra estuvo cerca de dos horas en cada una de las comisiones, debido a la cantidad de preguntas de los parlamentarios y el tiempo destinado a la sesión, no tuvo tiempo de responder a ninguna de las consultas.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    LA MINISTRA DE EDUCACION, MARIA PAZ ARZOLA, FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Este miércoles la ministra de Educación, María Paz Arzola asistió a dos extensas jornadas en el Congreso, en donde asistió a la comisión de Educación tanto de la Cámara como del Senado para exponer proyectos y responder las dudas de los parlamentarios.

    Sin embargo, las cerca de cuatro horas que estuvo entre ambas instancias no fueron suficientes para que tuviera la oportunidad de responder a todas las preguntas que se acumularon por parte de los parlamentarios, por lo que deberá volver a la comisión del Senado a responderlas.

    En la comisión de Educación de la Cámara de Diputados inició esta jornada la tramitación del proyecto ingresado por el gobierno de José Antonio Kast para enfrentar la violencia escolar, impulsados luego del asesinato de una inspectora al interior de un liceo en Calama.

    En la instancia la ministra, acompañada del subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, y el ministro Segpres, José García Ruminot, exopuso a grandes rasgos los detalles de la iniciativa, proyecto que busca, entre otras cosas, la prohibición de ciertas prendas de vestir y la revisión de bolsos y mochilas.

    En la discusión, desde la oposición los parlamentarios cuestionaron al Ejecutivo varias materias, tales el cómo se podría aplicar la normativa, considerando la reducción del 3% del presupuesto que mandató Hacienda, así como también cuán efectiva sería en materia de reinserción, considerando que el proyecto plantea inhabilitar a estudiantes para acceder al beneficio de la gratuidad en la educación superior si es que han sido condenado por delitos que atenten contra la vida o la integridad física o psíquica de las personas, o contra la propiedad o la infraestructura pública.

    En esta línea, se le cuestionó a la ministra cómo podrán llevar a cabo los colegios la revisión de mochilas.

    Veo una debilidad importante en el informe financiero de este proyecto de ley, porque se habla de que esto se hará exclusivamente con los presupuestos de los establecimientos educacionales, y sabemos que los bolsillos de los establecimientos educacionales están en un momento difícil hace mucho rato”, reflexionó la diputada Emilia Schneider (FA) en la comisión.

    “Revisar mochilas, aplicar protocolos, contactarse con las policías, requiere recursos, requiere capacitación de personal. ¿Qué le vamos a pedir a un asistente de la educación que encuentre un arma en una mochila? ¿Que arriesgue su vida sin capacitación, sin tener equipamiento?“, expresó. ”Yo creo que es un poco descabellada su implementación”.

    Esto, apuntó, ya que si no se invierte en convivencia, ni en salud mental ni en resolución de conflictos, “las medidas punitivas no van a ser suficientes para atajar este problema”, sentenció.

    La ministra sin embargo, no tuvo oportunidad de responder a las consultas ya que también estaba citada para exponer frente a la comisión de Educación del Senado sobre la agenda legislativa para el año 2026, por lo que abandonó la reunión durante la ronda de preguntas, dejando al subsecretario en su representación.

    Yasna Provoste: “Es una señal política que realmente lo lamento muchísimo”

    En la comisión del Senado en tanto, tras la exposición de Arzola en donde dio a conocer los focos que tendrá el ministerio, fue duramente criticada por la senadora Yasna Provoste (DC), quien expresó su descontento ya que su presentación comenzó con temas financieros. Esto, considerando que el senador Esteban Velasquez, parte de la comisión, fue ex-alumno del colegio de Calama que resultó afectado por la tragedia.

    “Me llama mucho la atención en que la ministra se presenta a la comisión de Educación días después del asesinato de una trabajadora de la educación y que abra su presentación con una lámina del tema del presupuesto. Creo que es una señal política que realmente lo lamento muchísimo”, expresó tajante la senadora.

    Creo que demuestra una frialdad institucional o de una agenda, deliberadamente, que ha equivocado el contexto. Y lo digo porque, además, el senador (Esteban) Velasquez está presente en esta comisión, es miembro de nuestra bancada y conocemos de cerca, además, la situación dolorosa que ha significado. Y, desde acá, queremos expresar nuestras condolencias a toda la comunidad educativa”, manifestó la extitular de Educación.

    Si bien la senadora también cuestionó ampliamente los focos que tendrá el ministerio -principalmente ya que, según indicó, el Ejecutivo no entregó detalles sobre cómo llevarían a cabo las medidas- tras dos horas de la exposición y las preguntas de los parlamentarios el tiempo destinado a la sesión no fue suficiente, por lo que se decidió que la ministra respondiera las consultas en la siguiente sesión la próxima semana.

    Más sobre:NacionalEducaciónMineducEscuelas Protegidas

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