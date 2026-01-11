SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Primer caso importado en Chile desde 2023: cuáles son las características del sarampión y su forma de contagio

    La jornada del viernes, el Minsal señaló haber identificado un caso importado de sarampión, proveniente de una mujer oriunda de la Región Metropolitana y que se habría infectado durante una conferencia internacional en Madrid, España.

    Joaquín Barrientos 
    Joaquín Barrientos
    Tras identificar primer caso importado en Chile desde 2023: ¿Cuáles son las características del sarampión y su forma de contagio?

    Durante la jornada del sábado, el Ministerio de Salud (Minsal) realizó una vocería en que compartió mayores detalles respecto al caso de sarampión importado notificado durante esta semana.

    La situación activó inmediatamente las alarmas para localizar prontamente a los contactos estrechos de esta persona, de tal forma de evitar una mayor propagación de una enfermedad muy contagiosa.

    En palabras del jefe de Epidemiología del Minsal, Jorge Vilches, en grupos no vacunados “un caso de sarampión podría llegar a generar entre 12 y 18 casos nuevos”.

    Actualmente nuestro país mantiene el estatus de “eliminación del sarampión” por parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Aquello fue conseguido en 1992 y ha podido mantenerse hasta la actualidad, lo que también justifica una pronta reacción ante la posible propagación de la enfermedad.

    Primer caso importado en Chile desde 2023: cuáles son las características del sarampión y su forma de contagio. En la imagen, el jefe de Epidemiología, Jorge Vilches.

    Las características del sarampión

    El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa ocasionada por un virus de la familia Paramyxoviridae y al género morbillivirus. El ser humano es la única especie que puede recibir a este virus como huésped.

    Respecto a sus principales síntomas, Vilches los describe de esta forma: “Están normalmente identificados: la fiebre alta, la aparición por cierto de lo que nosotros denominamos exantemas, que son manchas en la piel, manchas rojizas en la piel, y la presentación de conjuntivitis, cierto que es el ojo rojo, más el dolor articular y la tos o la congestión nasal“.

    Desde el mismo Minsal señalan que la enfermedad cuando se complica también puede provocar otitis media, laringotraqueobronquitis, neumonía, diarrea; y muy raramente, encefalitis.

    Primer caso importado en Chile desde 2023: cuáles son las características del sarampión y su forma de contagio

    La recomendación primero que todo, ante cualquier duda, es Salud Responde, sobre todo cuando estamos en presencia de un caso que efectivamente puede contagiar a otras personas. En ese contacto con Salud Responde efectivamente ahí conforme a eso asistir a un centro asistencial o no”, recomienda respecto a las acciones a tomar en caso de identificar un posible caso el seremi de Salud de la RM, Gonzalo Soto.

    El principal método de contagio de la enfermedad es el contacto con personas afectadas. El virus se propaga por medio de secreciones nasales y de la faringe.

    El virus tiene un período de incubación de entre 7 y 21 días. Se puede propagar a otras personas solamente en un período específico de aquel tiempo: cuatro días antes de la aparición de las manchas en la piel y los cuatro días posteriores a que esto ocurra.

    Por otro lado, actualmente nuestro país lleva una campaña de vacunación en contra de la enfermedad. En concreto, desde 1963 es parte del calendario obligatorio de vacunación en Chile.

    Primer caso importado en Chile desde 2023: cuáles son las características del sarampión y su forma de contagio

    La inoculación es gratuita y puede realizar en vacunatorios públicos y privados, estos últimos mientras mantengan convenio con la seremi de Salud.

    Desde el Minsal recomiendan vacunarse contra la enfermedad a los siguientes grupos, en especial si tienen planificado salir fuera del país:

    • Nacidos entre 1971 y 1981, que no tienen dos dosis certificadas de la vacuna SRP
    • Lactantes de 6 a 11 meses 29 días: una dosis
    • Niños y niñas mayores de 1 año con ya una dosis: deben recibir otra en un intervalo de al menos cuatro semanas
    • Niños, niñas y adolescentes (NNA) sin dosis certificadas
    • Estudiantes o trabajadores que en su lugar de destino les soliciten contar con registro de 1 o 2 dosis de la vacuna SRP.

    Lee también:

