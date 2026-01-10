SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Paciente con sarampión importado: Minsal entrega detalles del caso y activa plan para ubicar contactos estrechos

    Las autoridades sanitarias señalaron que se estaría en contacto con la tripulación del vuelo en que habría llegado a Chile esta persona y con otros contactos estrechos. La paciente se habría infectado aparentemente en suelo europeo tras asistir a una convención internacional en Madrid.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Viaje desde Montevideo a Chile tras volver de España: Minsal detalla recorrido de persona contagiada con sarampión importado

    El Ministerio de Salud (Minsal) compartió la mañana de este sábado mayores antecedentes respecto al caso de sarampión importado dado a conocer ayer viernes. Además, también detalló el plan de acción desde Salud Responde para hablar con los contactos estrechos del paciente.

    Según los antecedentes conocidos, el afectado sería una persona proveniente de la Región Metropolitana que tendría antecedentes de haber realizado viajes por Europa y Sudamérica.

    Es relevante enfatizar que no tenía antecedentes de haber tenido vacunas contra la sarampión-rubéola en Chile. El paciente se encuentra actualmente en buen estado de salud.

    Por otro lado, Chile se mantiene como país libre de transmisión endémica de la enfermedad desde 1993, estado confirmado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

    Este nuevo caso de sarampión importado sería el primero en el país desde 2023.

    Viaje a una convención en España y acciones desde el Minsal

    El jefe del Departamento de Epidemiología, Jorge Vilches, compartió este sábado mayores antecedentes del caso.

    La afectada sería una mujer de 43 años de edad, proveniente de la Región Metropolitana, la que habría asistido a una convención internacional en Madrid, España, entre los días 15 y 19 de diciembre de 2025.

    Habría regresado a Chile desde Montevideo, Uruguay, el 31 de diciembre del mismo año. En concreto, habría abordado el vuelo LA-8118.

    Con esos antecedentes, el Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Gonzalo Soto señaló que “la autoridad sanitaria ya está en contacto y también vacunando a las personas expuestas. También respecto a la identificación y contacto de estas personas expuestas, ya se han identificado contactos en el personal de salud que atendió a la paciente. Por otro lado, las personas que están en la sala espera de su establecimiento de salud y centro asistencial, y también los familiares que hay en nuestro país”.

    “Paralelamente se está contactando a las personas del vuelo LA-8118 de LATAM, que era el vuelo proveniente de Montevideo a Santiago del 31 de diciembre de 2025, para también en esos precisos contactos ejecutar la coordinación de la vacuna de las personas”, agregó también Soto.

    Vilches explicó también que se ha establecido el contacto a través del Centro Nacional de Enlace del Departamento de Epidemiología de nuestro país con las organizaciones similares de España y Uruguay, de tal forma que puedan actuar en consecuencia.

    Ministerio de Salud

    Por otro lado, consultados ambas autoridades respecto al trabajo de identificación de las personas que estuvieron en contacto con la paciente afectada, Soto respondió que “efectivamente los equipos de la autoridad sanitaria y en conjunto también con el equipo del ministerio, en particular de Salud Responde, están justamente en ese proceso”.

    Respecto a la posibilidad de nuevos contagios, Vilches enfatizó que “es una enfermedad viral altamente contagiosa” y que en grupos no vacunados “un caso de sarampión podría llegar a generar entre 12 y 18 casos nuevos”.

    Por eso todas las acciones que se toman desde la autoridad sanitaria son rápidas y oportunas para poder generar el bloqueo epidemiológico. Y justamente lo que nosotros hacemos a través de la investigación epidemiológica es la identificación de todas las personas que han tomado contacto con el caso confirmado para poder ofrecerle la vacunación. Luego de eso se hace un seguimiento de todos los contactos durante un periodo de 21 días”, explicó.

    “Todas las personas que se identifican como contactos son las personas que estuvieron con el caso índice durante un periodo de tiempo y ese periodo de tiempo se determina específicamente cuatro días antes de aparición del exantema, estas manchas de la piel, y cuatro días después de la aparición del exantema”, detalló también sobre con quienes se comunican que estuvieron en contacto con la paciente.

    Lee también:

    Más sobre:SaludMinsalMinisterio de SaludSarampiónEspañaCatastro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno respalda ley que blinda el Plan Nacional de Búsqueda: Gajardo valora avances en la discusión parlamentaria

    HRW declara como un “asesinato injustificado” la muerte de una mujer estadounidense a manos de las fuerzas del ICE

    Irán denuncia ante la ONU las “injerencias” y “amenazas” de Estados Unidos en medio de la ola de protestas

    Boric pide prevenir incendios ante altas temperaturas: “Evitemos conductas de riesgo que pueden terminar en tragedias”

    Hombre de 30 años muere tras ser baleado al interior de una vivienda en San José de Maipo

    Globos de Oro 2026: horarios y cómo seguir la ceremonia en Chile

    Lo más leído

    1.
    Encuesta de salud revela que seis de cada diez mujeres limitan sus actividades cotidianas por su menstruación

    Encuesta de salud revela que seis de cada diez mujeres limitan sus actividades cotidianas por su menstruación

    2.
    “Va a fracasar en el tiempo”: CUT y gremios solicitan a Boric retirar urgencia en tramitación de reforma a Gendarmería

    “Va a fracasar en el tiempo”: CUT y gremios solicitan a Boric retirar urgencia en tramitación de reforma a Gendarmería

    3.
    Conaf reporta aumento de expulsiones de turistas en Parque Nacional Torres del Paine

    Conaf reporta aumento de expulsiones de turistas en Parque Nacional Torres del Paine

    4.
    Megatoma de San Antonio: familia que habita en terreno no expropiado presenta recurso de protección para evitar desalojo

    Megatoma de San Antonio: familia que habita en terreno no expropiado presenta recurso de protección para evitar desalojo

    5.
    María Paz Arzola, la carta fuerte para asumir el Mineduc de Kast y su crítica mirada del actual gobierno en la materia

    María Paz Arzola, la carta fuerte para asumir el Mineduc de Kast y su crítica mirada del actual gobierno en la materia

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Colombia por el Mundial de la Kings League

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Colombia por el Mundial de la Kings League

    Hasta 37°C en algunas zonas: advierten “altas temperaturas extremas” en cuatro regiones de la zona central

    Hasta 37°C en algunas zonas: advierten “altas temperaturas extremas” en cuatro regiones de la zona central

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Exeter City en vivo

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Exeter City en vivo

    Paciente con sarampión importado: Minsal entrega detalles del caso y activa plan para ubicar contactos estrechos
    Chile

    Paciente con sarampión importado: Minsal entrega detalles del caso y activa plan para ubicar contactos estrechos

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Colombia por el Mundial de la Kings League

    Boric pide prevenir incendios ante altas temperaturas: “Evitemos conductas de riesgo que pueden terminar en tragedias”

    Alfredo Echavarría tras reunión con Kast: “Propusimos estudiar un subsidio a la tasa 2.0 y ampliar un poco el monto (…) Creo que sí lo considerarán”
    Negocios

    Alfredo Echavarría tras reunión con Kast: “Propusimos estudiar un subsidio a la tasa 2.0 y ampliar un poco el monto (…) Creo que sí lo considerarán”

    La recuperación de las isapres permite también un salto histórico en sus fuerzas de venta

    Javiera Toro: “Los datos de la Casen 2024 nos muestran que la política social no puede debilitarse”

    Esta alternativa del azúcar tiene “efectos alarmantes” para la salud, según un reciente estudio
    Tendencias

    Esta alternativa del azúcar tiene “efectos alarmantes” para la salud, según un reciente estudio

    Soy neuróloga y esto es lo que puedes hacer para reducir tu dolor de cabeza o migraña

    Noam Shomron, científico israelí: “La comprensión científica se está acelerando y eso es emocionante”

    La UC llega a su meta: el Claro Arena completa 14 mil abonos para la temporada 2026
    El Deportivo

    La UC llega a su meta: el Claro Arena completa 14 mil abonos para la temporada 2026

    Un nuevo tropiezo para Manuel Pellegrini: el Betis solo consigue un empate en su visita al colista Oviedo

    Barcelona arruina la sorpresa y anuncia la llegada de Octavio Rivero a Universidad de Chile

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Globos de Oro 2026: horarios y cómo seguir la ceremonia en Chile
    Cultura y entretención

    Globos de Oro 2026: horarios y cómo seguir la ceremonia en Chile

    Reseña de libros: de Adriana Murad a Juan Luis Salinas

    Prat, Baquedano y el mito de la “Esparta americana”: cómo la Guerra del Pacífico moldeó la identidad chilena

    HRW declara como un “asesinato injustificado” la muerte de una mujer estadounidense a manos de las fuerzas del ICE
    Mundo

    HRW declara como un “asesinato injustificado” la muerte de una mujer estadounidense a manos de las fuerzas del ICE

    Irán denuncia ante la ONU las “injerencias” y “amenazas” de Estados Unidos en medio de la ola de protestas

    Corea del Sur niega acusaciones de Corea del Norte por presunto envío de drones espía

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender
    Paula

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza