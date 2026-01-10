Paciente con sarampión importado: Minsal entrega detalles del caso y activa plan para ubicar contactos estrechos

El Ministerio de Salud (Minsal) compartió la mañana de este sábado mayores antecedentes respecto al caso de sarampión importado dado a conocer ayer viernes. Además, también detalló el plan de acción desde Salud Responde para hablar con los contactos estrechos del paciente.

Según los antecedentes conocidos, el afectado sería una persona proveniente de la Región Metropolitana que tendría antecedentes de haber realizado viajes por Europa y Sudamérica.

Es relevante enfatizar que no tenía antecedentes de haber tenido vacunas contra la sarampión-rubéola en Chile. El paciente se encuentra actualmente en buen estado de salud.

Por otro lado, Chile se mantiene como país libre de transmisión endémica de la enfermedad desde 1993 , estado confirmado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Este nuevo caso de sarampión importado sería el primero en el país desde 2023.

Viaje a una convención en España y acciones desde el Minsal

El jefe del Departamento de Epidemiología, Jorge Vilches, compartió este sábado mayores antecedentes del caso.

La afectada sería una mujer de 43 años de edad, proveniente de la Región Metropolitana, la que habría asistido a una convención internacional en Madrid, España, entre los días 15 y 19 de diciembre de 2025.

Habría regresado a Chile desde Montevideo, Uruguay, el 31 de diciembre del mismo año. En concreto, habría abordado el vuelo LA-8118 .

Con esos antecedentes, el Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Gonzalo Soto señaló que “ la autoridad sanitaria ya está en contacto y también vacunando a las personas expuestas . También respecto a la identificación y contacto de estas personas expuestas, ya se han identificado contactos en el personal de salud que atendió a la paciente. Por otro lado, las personas que están en la sala espera de su establecimiento de salud y centro asistencial, y también los familiares que hay en nuestro país”.

“Paralelamente se está contactando a las personas del vuelo LA-8118 de LATAM, que era el vuelo proveniente de Montevideo a Santiago del 31 de diciembre de 2025, para también en esos precisos contactos ejecutar la coordinación de la vacuna de las personas”, agregó también Soto.

Vilches explicó también que se ha establecido el contacto a través del Centro Nacional de Enlace del Departamento de Epidemiología de nuestro país con las organizaciones similares de España y Uruguay, de tal forma que puedan actuar en consecuencia.

Ministerio de Salud

Por otro lado, consultados ambas autoridades respecto al trabajo de identificación de las personas que estuvieron en contacto con la paciente afectada, Soto respondió que “efectivamente los equipos de la autoridad sanitaria y en conjunto también con el equipo del ministerio, en particular de Salud Responde, están justamente en ese proceso”.

Respecto a la posibilidad de nuevos contagios, Vilches enfatizó que “es una enfermedad viral altamente contagiosa” y que en grupos no vacunados “un caso de sarampión podría llegar a generar entre 12 y 18 casos nuevos”.

“ Por eso todas las acciones que se toman desde la autoridad sanitaria son rápidas y oportunas para poder generar el bloqueo epidemiológico . Y justamente lo que nosotros hacemos a través de la investigación epidemiológica es la identificación de todas las personas que han tomado contacto con el caso confirmado para poder ofrecerle la vacunación. Luego de eso se hace un seguimiento de todos los contactos durante un periodo de 21 días”, explicó.

“Todas las personas que se identifican como contactos son las personas que estuvieron con el caso índice durante un periodo de tiempo y ese periodo de tiempo se determina específicamente cuatro días antes de aparición del exantema, estas manchas de la piel, y cuatro días después de la aparición del exantema”, detalló también sobre con quienes se comunican que estuvieron en contacto con la paciente.