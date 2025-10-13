Tras nuevo cierre de investigación: preparación de juicio oral por Democracia Viva se fija para noviembre

Catalina Pérez y Daniel Andrade, parte de los imputados por Caso Democracia Viva.

El Juzgado de Garantía de Antofagasta fijó para el lunes 17 de noviembre la audiencia de preparación de juicio oral en el caso Democracia Viva y de las fundaciones Fibra, Fusupo y Tomarte.

Desde el Poder Judicial precisaron que la audiencia se efectuará en esa fecha y los días sucesivos que se requieran, a partir de las 8.30 horas.

La instancia se había iniciado y fue anulada ante un requerimiento hecho por la defensa de Daniel Andrade.

Tras la reapertura, la Fiscalía de Antofagasta realizó las diligencias solicitadas y volvió a cerrar la investigación en la causa, presentando otra vez su acusación, la semana pasada.

La acusación había sido originalmente presentada el pasado 14 de agosto.

El Ministerio Público está pidiendo 10 años de cárcel para la desaforada diputada Catalina Pérez, su expareja Daniel Andrade, el exseremi de Vivienda de Antofagasta Carlos Contreras, la exconcejal Paz Fuica, acusados por tres delitos consumados de fraude al fisco.

La Fiscalía de Antofagasta estima que una vez que se concrete la preparación, el juicio en el caso podría extenderse por entre tres y seis meses.