Tras seis meses privado de libertad: momentos que han marcado el caso de Manuel Monsalve

Han pasado 180 días desde que el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve quedó privado de libertad luego de ser formalizado por una denuncia en su contra donde se le acusa de dos delitos: violación consumada y otro intento de agresión sexual.

Pero este lunes, la Corte Suprema acogió un amparo de la defensa de Monsalve y lo dejó con Arresto domiciliario total y arraigo nacional.

Los hechos y la denuncia

La denunciante se presentó en el Servicio Médico Legal (SML) para constatar lesiones, acompañada por personal de la Unidad de Atención de Víctimas y Testigos de la Fiscalía. La investigación ya estaba abierta e iniciaba un nuevo hito que marcaría al gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Según se conoció, la denunciante relató que los hechos sucedieron en septiembre de 2024, y su punto máximo fue durante las Fiestas Patrias, cuando en la mañana del 23 de septiembre la mujer despertó junto a Manuel Monsalve desnuda, con una lesión en su muñeca y con signos de haber sido violada.

Fue el 17 de octubre, mientras el exsubsecretario se presentaba ante parlamentarios en la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos, que se conocieron los hechos. Una denuncia por presunto abuso sexual ocurrido hace un mes.

Tras el público conocimiento de la situación, la -entonces- autoridad anunció su dimisión. Además, la PDI incautó su celular y realizó diligencias en el restaurante y en el hotel donde el la exautoridad pernoctaba mientras cumplía sus funciones en la capital.

Palabras de Boric

El 18 de octubre, en un punto de prensa que duró 53 minutos y en el que respondió 31 preguntas sobre el caso, el Presidente Gabriel Boric dio su versión sobre los hechos y de cómo se manejó el tema en La Moneda. Ahí contó que el exsubsecretario le había revelado que revisó las cámaras del hotel donde ocurrieron los hechos.

También se conoce que los abogados María Inés Horvitz, Cristian Arias y Lino Disi asumían la defensa del exsubsecretario.

La denunciante dio un nuevo paso y el sábado 19 de octubre decidió interponer una querella por violación contra Monsalve en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Para su ofensiva judicial eligió al abogado Roberto Ávila, un histórico defensor en causas de derechos humanos y cercano al PS. Sin embargo, días después el penalista deja la defensa y la asume María Elena Santibáñez.

En Lampa, por cerca de 50 minutos, el Presidente Gabriel Boric entregó explicaciones por el caso de Manuel Monsalve. Fotos: Edwin Navarro / Aton Chile.

Arresto y formalización

Fue el 14 de noviembre, un mes después de presentada la denuncia, que Monsalve fue detenido en Viña del Mar, conducido por la Policía de Investigaciones (PDI) hasta Santiago para ser formalizado al día siguiente.

Monsalve pasó la noche anterior a su primera jornada de formalización en un cuartel de la PDI. La instancia se extendió por solicitud de su defensa, quienes pidieron tiempo para analizar la carpeta investigativa.

Esta continuó el 19 de noviembre, con una jornada maratónica que terminó cuando el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Mario Cayul, dio por acreditados los delitos, decretando la prisión preventiva para Manuel Monsalve.

En dicha situación, justo cuando el juez Cayul daba a conocer su determinación, el exsubsecretario se desvaneció en los minutos finales de la audiencia.

Cárcel de Rancagua, amenazas y Capitán Yáber

Tras la determinación del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Manuel Monsalve fue trasladado hasta el Complejo Penitenciario de Rancagua, en la Región de O’Higgins, ingresando el 20 de noviembre a cumplir su privación de libertad.

Sin embargo, en el lugar duró solo unos días debido a que recibió amenazas por parte de una reclusa. Una denuncia realizada por Gendarmería dio a conocer el episodio ocurrido, donde Antonella Marchant, líder de la banda de narcotraficantes “Los Marchant”, quien cumple 15 años de presidio en el recinto amenazó al exsubsecretario.

Por ello, el 22 de noviembre Manuel Monsalve fue trasladado a Capitán Yáber por solicitud de su defensa, y otorgado por el magistrado Daniel Urrutia, del 7° Juzgado de Garantía, tras solicitud de Gendarmería. El cmbio de recinto penitenciario del exsubsecretario fue realizado durante la noche.

Revisión de cautelares

Posteriormente, el 27 de noviembre, la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago realizó la revisión de las medidas cautelares de Manuel Monsalve y tras los alegatos que se extendieron por aproximadamente dos horas y media, el tribunal tomó una decisión.

“De la revisión de los antecedentes es posible colegir la existencia de presunciones fundadas tanto respecto de la configuración de los hechos punibles que le han sido atribuidos al imputado, así como la participación de éste en los mismos”, señaló de manera enfática el presidente de la Sala, Antonio Ulloa.

De esa manera, se confirmó la prisión preventiva del exsubsecretario del Interior, tras indicar que constituía un peligro para la seguridad de la sociedad.

Declaración y cambio de abogados defensores

En un principio, la declaración de Manuel Monsalve estaba programada para el 23 de diciembre de 2024. Sin embargo, fue aplazada por el Ministerio Público a solicitud de la defensa del exsubsecretario integrada por los abogados Lino Disi y Cristián Arias.

Ante ello, y solo un día después que Fiscalía decidiera aplazar la declaración de Monsalve, este retiró el patrocinio a su defensa. Así, Disi y Arias quedaron fuera del caso por diferencias en torno a la estrategia a seguir, según indicaron del entorno del exsubsecretario.

La presentación de Monsalve la tomó el abogado defensor penal público Víctor Providel. Finalmente, la exposición del exsubsecretario ante el Ministerio Público inició el 7 de enero y duró cuatro días: declaró más de ocho horas y en más de una ocasión.

Santiago 9 de enero 2025. El abogado V’ctor Providel ,defensor del ex subsecretario del interior, Manuel Monsalve; llega hasta la Fiscalia Regional Metropolitana para participar en la declaracin de su cliente Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Prisión preventiva e ida a Corte Suprema

El 10 de abril de este año, la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible un recurso de amparo que buscaba revertir la prisión preventiva en la que se encontraba la exautoridad, en medio de la investigación en su contra por el delito de violación.

Dos días depués, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago volvió a revisar la medida cautelar y determinó rechazar la solicitud de la defensa del exsubsecretario del Interior para sustituir la prisión preventiva que cumplía desde el 19 de noviembre de 2024.

Pero Monsalve y su defensa decidieron recurrir a la Suprema. Providel y su equipo alegaron una serie de vulneraciones, advirtiendo que el tribunal de alzada capitalino estaba impidiendo injustamente que se revisara una determinación de primera instancia que consideran “arbitraria e ilegal” y que, por consiguiente, los ministros lo dejaban en un escenario de indefensión.

El 16 de mayo comenzó la revisión, pero no fue hasta este lunes 19 que se conoció la decisión de la Segunda Sala de la Corte Suprema: acogió el amparo de Monsalve y le otorgó arresto domiciliario total.

Tras seis meses privado de libertad, el exsubcretario salió de Capitán Yáber. “Yo creo que estar en prisión y estar incomunicado no es privilegio para nadie, pero desde el principio he dicho que estoy disponible a someterme a los procesos judiciales que corresponden. Quiero reiterar aquí lo que he dicho desde el principio. Por supuesto que hay una denuncia, las denuncias tienen que ser investigadas, pero quiero volver a sostener lo que he dicho desde el principio: respecto a los delitos que se me imputan, quiero reiterar mi inocencia y mi disposición, por eso está mi defensa aquí, a que la inocencia y la culpabilidad de una persona debe resolverse en los tribunales de justicia”, planteó.