Tres detenidos y casi 2 toneladas de droga decomisada deja procedimiento policial en Pudahuel

Un enorme decomiso de droga se realizó en la comuna de Pudahuel, donde persona policial policial descubrió a un grupo de sujetos con casi dos toneladas de marihuana en su poder.

Según dieron a conocer las autoridades durante la mañana de este miércoles, en el marco de los patrullajes preventivos realizados por personal de la 26° Comisaría Pudahuel, es que dos funcionarios policiales se percataron de la presencia de un camión en calle El Roble, en el cual se encontraban múltiples sujetos descargando cosas de su interior.

Al notar la presencia policial, es que los sujetos huyeron en distintas direcciones por lo cual se inició un seguimiento, el cual culminó con tres detenidos. Al momento de verificar el vehículo es que el personal policial encontró la enorme cantidad de droga en su interior.

De acuerdo a lo que mencionó el general de Carabineros, Alex Bahamóndez, Jefe Zona Santiago Oeste, corresponde a “una cantidad de 6 millones de dosis aproximadamente que no van a llegar a nuestras poblaciones”.

En la misma línea el fiscal Patricio Rosas de la Fiscalía Metropolitana Occidente, señaló que “en flagrancia, fueron sorprendidos tres ciudadanos de nacionalidad venezolana, indocumentados y en situación irregular, que se encuentran detenidos en estos momentos“.

Según detalló, al momento de la detención los sujetos estaban realizando el traspaso de la droga desde el camión hacia distintos vehículos particulares con el fin de abastecer de droga a la zona occidente de la capital.

“En el control de detención ampliado que se realizará en el día de mañana, solicitaremos sin duda a su respecto la medida cautelar de prisión preventiva y un plazo de investigación suficiente para las proyecciones en la profundización de este exitoso caso”, añadió.

El delegado presidencial, Gonzalo Durán, destacó el operativo apuntando que “queremos destacar que en este trabajo efectivamente se ha logrado una incautación histórica, en el sentido de que es de las más importantes, de las más cuantiosas, realizadas por una unidad territorial”.

Además añadió que “vamos a seguir hasta el último día nuestro gobierno trabajando coordinadamente con todas las instituciones para seguir combatiendo a las bandas dedicadas al crimen organizado, incluidas por supuesto a las dedicadas al tráfico de drogas”.

A raíz del operativo, en total se decomisaron un total de 82 sacos contenedores de 1.814 paquetes con un peso total de 1.914 kilos de marihuana y un valor aproximado de 22 mil millones de pesos.