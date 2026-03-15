Tres fallecidos tras choque de automóvil con vehículo de transporte de carga en Ruta 1 Norte en Mejillones

Un grave accidente de tránsito se produjo la tarde del sábado en la Ruta 1 Norte, en Mejillones, Región de Antofagasta.

Según el reporte de Carabineros, el hecho se habría producido alrededor de las 17:40 horas. Un automóvil habría chocado a un vehículo de transporte de carga a la altura del kilómetro 89 de la mencionada carretera.

“Producto de este accidente de tránsito, lamentablemente perdieron la vida tres personas ocupantes del vehículo menor . Otras dos personas se encuentran lesionadas y están siendo atendidas en centro asistencial”, detalló sobre las víctimas del siniestro vial el mayor Karl Bernheger, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito de Antofagasta.

Según detalló Bernheger, la SIAT estuvo en el lugar realizando diversas diligencias para poder determinar la causa basal del accidente, de tal forma de informar al Ministerio Público al respecto.