    Nacional

    Tres personas son detenidas en procedimiento policial de Cerro Navia: se incautó drogas, armas y cargadores

    La acción policial sacó de circulación tres armas de fuego, que estarían vinculados a distintos delitos asociados a la venta de drogas.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Evidencia de especies incautadas en operativo con tres detenidos en Cerro Navia.

    Un procedimiento policial desarrollado por Carabineros terminó con tres sujetos detenidos en la comuna de Cerro Navia, en la Región Metropolitana, vinculados al tráfico de drogas. Además, se incautó armamento y cargadores.

    El operativo fue parte de una indagatoria realizada por la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 45° Comisaría de Cerro Navia, en conjunto a la Fiscalía Local de Pudahuel.

    Los antecedentes reunidos permitieron la obtención de órdenes de entrada y registro para dos inmuebles de la comuna, donde se concretó la detención de dos hombres de nacionalidad chilena, quienes mantienen antecedentes penales y policiales, aunque se precisó que no mantienen causas vigentes.

    Junto a ellos, también se logró la aprehensión un sujeto de nacionalidad peruana, quien no mantiene registros policiales y se verificaba su situación migratoria.

    El capitán Nicholas Wladdimiro, de la 45° comisaría Cerro Navia, detalló que el procedimiento obedeció “a un proceso investigativo del Ministerio Público, se dio cumplimiento a la intervención de dos inmuebles vinculados a delitos contemplados en la ley de control de armas y explosivos y la ley 20.000″.

    “A su vez se logró la incautación de distintas armas de fuego, armas blancas y drogas de distinto tipo”, agregó el capitán Wladdimiro.

    Según detalló la institución policial, en las viviendas intervenidas se hallaron 14 envoltorios de pasta base dosificada, con un peso total aproximado de 14 gramos, y un envoltorio tipo “ovoide” de la misma droga.

    Además, se decomisó armamento, correspondiente a una pistola calibre 9 milímetros con dos cargadores y 27 municiones, una pistola a fogueo con su respectivo cargador y municiones, un rifle de aire comprimido y dos armas blancas, además de otras especies presuntamente asociadas a los delitos investigados.

    Más sobre:PolicialCerro NaviaTráfico de drogasControl de armasCarabineros

