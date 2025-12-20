SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Tribunal declara admisible querella contra alcalde Sebastián Sichel por presunta denuncia calumniosa

    La querella es impulsada por el concejal Andrés Argandoña (Frente Amplio).

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella interpuesta por el concejal de Ñuñoa, Andrés Argandoña (Frente Amplio) en contra del alcalde Sebastián Sichel por presunta denuncia calumniosa.

    Adicionalmente, el concejal se querelló contra quienes resulten responsables de los presuntos delitos de falsificación de instrumento público y falsificación de datos informáticos, en el marco de la entrega de $250 millones a organizaciones sociales.

    Según se expone en la querella, el conflicto se originó luego de que Argandoña acusara públicamente la ausencia de actas de evaluación en el proceso de adjudicación de fondos concursables municipales.

    De acuerdo con el escrito, el 5 de noviembre de 2025 el alcalde Sichel anunció en sesión del Concejo Municipal que había presentado una querella por injurias en contra del concejal, acusándolo de mentir al sostener que no existían actas que respaldaran la entrega de los recursos. En esa arremetida judicial -que fue declarada admisible-, el alcalde apuntó que la directora de la Dideco habría entregado los documentos el 14 de octubre del mismo año, pero el concejal sostiene que no fue así.

    Al respecto, Argandoña alegó que Sichel había cruzado “una línea” en contra del conejal que “tiene el mandato de fiscalizarlo” y cuestionó “no estamos hablando de errores administrativos, estamos hablando de delitos y eso es tremendamente grave para la máxima autoridad municipal”.

    Según la querella, el 6 de noviembre la Municipalidad entregó un link con archivos que supuestamente contenían las actas. Sin embargo, tras revisar el documento, el concejal dijo que este incluía enlaces a actas y formularios que no existían en la versión original.

    “Al revisar el documento original nos dimos cuenta de algo totalmente inesperado: en la versión real no existían los links”, se indica en la acción judicial, donde además se afirma que el archivo habría sido modificado incorporando cuadros de texto en páginas que antes estaban vacías.

    Además, Argandoña dijo revisar las propiedades del documento publicado en el sitio web municipal, señalando que el archivo habría sido modificado el 4 de noviembre de 2025 a las 10.42 horas.

    En ese contexto, la querella solicita que el Ministerio Público cite a declarar al alcalde Sebastián Sichel en calidad de imputado, además de funcionarios municipales que habrían participado en la elaboración y publicación de los documentos cuestionados.

