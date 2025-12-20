Sichel responde a querella en su contra y acusa uso de acción judicial “para confundir a la opinión pública”

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, entregó sus descargos luego de que se declarara admisible la querella en su contra, por presunta denuncia calumniosa, impulsada por parte del concejal frenteamplista Andrés Argandoña.

Fue el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago el que declaró admisible la querella presentada por el concejal de Ñuñoa, por presunta denuncia calumniosa contra el alcalde ; y en contra de quienes resulten responsables de los presuntos delitos de falsificación de instrumento público y falsificación de datos informáticos.

En su querella, Argandoña alega que no se le habrían entregado oportunamente actas que respaldaran la entrega de $250 millones a organizaciones sociales; y que, en el Concejo Municipal del 5 de noviembre, el alcalde anunció que había presentado una querella por injurias en su contra, acusándolo de mentir respecto a la inexistencia de las mencionadas actas.

Los descargos de Sichel

Al respecto, el jefe comunal ñuñoíno comentó que “ la querella que presenté por injurias fue declarada admisible hace más de un mes" y que dicha audiencia se encuentra fijada para el próximo 11 de enero.

“Como estrategia judicial, es obvio que la respuesta del concejal es solo una reacción a dicha querella y su avance. Es tan así que el futuro de la querella del concejal depende del resultado de la querella presentada en su contra ”, señaló Sichel.

“No tenemos duda, al igual que en los otros casos, que hemos presentado estas querellas ante ofensas del Frente Amplio, nuestra querella será exitosa y por lo mismo la presentada por el concejal como mecanismo de defensa no tendrá ningún destino”, añadió.

Por otra parte, el alcalde de Ñuñoa acusó que el concejal “presentó otra acción judicial para confundir a la opinión pública respecto a la querella que ya está en proceso”, puntualizando que dicha acción judicial no es contra su persona, sino contra “quienes resulten responsables por la publicación, en una página web, que confunden con un acto administrativo”.

“Demás está decir que no solo no tiene sentido, como muchas otras querellas presentadas con esa fórmula” , alegó.

Junto con lo anterior, Sichel dijo lamentar que el hermano del diputado Gonzalo Winter (FA), Jaime Winter -quien figura como abogado patrocinante en la causa-, se “haya prestado para hacer perder el tiempo a tribunales con esta estrategia comunicacional, con querellas sin destinatario ni destino”.

“Ambas acciones se producen como consecuencia directa de la querella por injurias originalmente interpuesta y forman parte de un mismo contexto judicial”, insistió el alcalde.