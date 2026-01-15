Tribunal decreta arresto domiciliario nocturno para exyerno de Julia Chuñil

Durante la jornada de este jueves, en el Juzgado de garantía de Los Lagos, se lleva a cabo la formalización de los tres hijos y el exyerno de Julia Chuñil Catricura, quienes son investigados por su presunta participación en la muerte de la mujer que desapareció el 8 de noviembre de 2024 en la comuna de Máfil, en la Región de los Ríos.

En la ocasión, desde el tribunal decretaron la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, entre las 22.00 y las 6:00 horas, para Bermar Flavio Bastías Bastidas, exyerno de Julia Chuñil.

En su argumentación, desde la defensa de Bastías, señalaron que “mi representado en toda esta investigación ha prestado colaboración, ha prestado declaraciones para el Ministerio Público, de hecho, por ejemplo, la del 5 de diciembre del 2024, mi representado declara que es lo que él sabe respecto de los hechos, no voy a ahondar mayormente en aquello, pero nos parece que a todas luces y y creo que es algo que no se puede negar por parte del Ministerio Público que mi representado ha prestado colaboración”.

Desde la Fiscalía señalaron que estaban de acuerdo con la solicitud de la defensa, aunque apuntando que no es el momento para debatir el fondo de la acusación ni la responsabilidad del imputado en los hechos, recordando que estuvo presente el día en que estos ocurrieron.