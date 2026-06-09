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    Nacional

    Tribunal decreta prisión preventiva para cuatro sujetos de la RML detenidos en Cañete por robo, homicidio e incendio

    El Ministerio Público calificó a los cuatro hombres como autores de los delitos imputados y se otorgó cuatro meses para la investigación.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Foto referencial. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El Juzgado de Garantía de Cañete decretó prisión preventiva para cuatro personas que fueron detenidas la madrugada de este martes, las cuales están imputadas por robo con intimidación, en calidad de reiterados, y homicidio simple, y que pertenecerían a la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML).

    Los cuatro sujetos fueron identificados como Alexis Llanquileo Mariñan, Eduardo Donoso Tromelao, César Millanao Huenul y Diego Lincopan Nahuelan. El tribunal decretó cuatro meses para la investigación.

    El Ministerio Público calificó a los cuatro hombres como autores de los delitos imputados. Además, Fiscalía estableció que son integrantes de la RML.

    Los imputados fueron detenidos en un masivo allanamiento realizado en la comuna de Cañete, en el marco de una indagatoria por un ataque incendiario registrado en septiembre de 2020 en Laguna de Lloncao, donde Moisés Orellana, de 20 años, fue asesinado.

    Según relataron desde el Ministerio Público y policías, en aquella ocasión, un grupo de al menos nueve encapuchados con armas de fuego habría intimidado a tres residentes de los inmuebles ubicados en aquella zona. Tras ello, habrían sustraído especies y dos vehículos, además de quemar los domicilios de las víctimas.

    El homicidio de Orellana se produjo durante la huida de los antisociales, que durante su escape habrían obligado a los ocupantes de un vehículo estacionado en el sector rural a descender. En ese momento, uno de ellos habría disparado a la cabina, impacto que llega al fallecido.

    Más sobre:CañeteRMLResistencia Mapuche LafkenchePrisión Preventiva

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