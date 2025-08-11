Tribunal decreta salida alternativa para Ethan Guo: donará dinero a una fundación y tendrá prohibición de ingreso al país

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas decretó la suspensión condicional del procedimiento en contra de Ethan Guo, piloto estadounidense que está imputado por aterrizar sin autorización en la Antártica, la resolución aprobó una salida alternativa: deberá pagar $30.000 dólares (cerca de 30 millones de pesos chilenos) y prohibición de ingreso al país por tres años.

El joven de 19 años fue acusado por el Ministerio Público de los delitos consumados de proporcionar información falsa al control de tierra y aterrizar sin la autorización en aeropuerto o aeródromo, estos perpetrados el 28 de junio cuando Guo llegó hasta territorio antártico en su avioneta Cessna.

Fue la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) la que presentó los antecedentes al ente persecutor apuntando que “puso en riesgo la seguridad del tráfico aéreo que llevó a la autoridad a declarar a la aeronave como extraviada. Con su actuar, Ethan Guo infringió la norma aeronáutica ‘DAN 01′ de la DGAC “.

Fue formalizado el domingo 9 de julio, quedando la medida cautelar de arraigo nacional. Momentáneamente, el imputado se encuentra viviendo en la base aérea Antártica de la FACH porque no tenía los medios para viajar a Punta Arenas.