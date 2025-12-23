Tribunal fija fecha para audiencia donde se discutirá reabrir investigación en caso Monsalve

El 7° Juzgado de Garantía fijó para el 20 de enero la audiencia donde se discutirá la reapertura de la investigación contra el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, quien se encuentra imputado por los delitos de violación y abuso sexual contra una subalterna de esa cartera.

La respuesta del tribunal se da luego de que el lunes la Fiscalía Centro Norte presentara la acusación contra la exautoridad de gobierno, acompañada de las penas que se solicitan. En la misma jornada, el abogado de Monsalve, el defensor penal público Víctor Providel, subió a la Oficina Virtual del Poder Judicial un escrito solicitando la reapertura.

La nueva audiencia, donde el tribunal podría reabrir la investigación y fijar un nuevo plazo para nuevas diligencias, va en contraposición de lo que ha venido reclamando la abogada de la denunciante de Monsalve, María Elena Santibáñez. La querellante ha criticado la dilación del proceso. A su vez fuentes del caso comentan que mientras más se alargue la investigació,n Monsalve aprovecha de abonanar días de arresto en su casa ante una eventual condena de cárcel .

De hecho, para enero el exsubsecretario ya habrá cumplido ocho meses de arresto domiciliario total, que se deben sumar a los seis meses que estuvo en prisión preventiva en Capitán Yáber.

Eso sí, de acuerdo a la ley, esta estrategia de reapertura de la indagación la defensa solo puede solicitarlo una vez. Por lo tanto, cumplido ese nuevo eventual plazo se daría paso a la audiencia de preparación de juicio oral. Con todo, el juicio podría comenzar recién en marzo.

Providel señaló que en la audiencia de enero “ la defensa va a exponer cuáles han sido las diligencias precisas y determinadas que han sido rechazadas , los motivos por los cuales estas deben decretarse, la pertinencia de la misma para demostrar la inocencia de Manuel Monsalve y que se fije un plazo de investigación”.

“De acogerse esta solicitud se abriría una nueva etapa de investigación”, agregó en defensor penal público.

La audiencia de enero se realizará a las 9.00 horas. Tal como en la previa de audiencias anteriores, Providel podría solicitar que su defendido comparezca ante el juzgado de manera telemática desde su departamento en Viña del Mar.