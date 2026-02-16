SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Tribunal fija para el 9 de marzo resolución por recurso de nulidad presentado por defensa de Héctor Espinosa

    La Segunda Sala de la Corte Suprema, revisó el recurso de nulidad presentado por la defensa del exdirector de la PDI, que busca revertir la condena a 17 años de cárcel.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Imagen archivo. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Durante la mañana de este lunes, la Segunda Sala de la Corte Suprema revisó el recurso de nulidad de condena presentado por la defensa del exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa, con el objetivo de revertir la sentencia de 17 años de cárcel interpuesta por el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Santiago.

    En la ocasión, el tribunal fijó para el próximo 9 de marzo la entrega de la resolución.

    En su argumentación, la defensa de Espinosa, encabezada por el abogado Marcelo Torres, sostuvo que a lo largo del proceso se había “infringido el principio de inocencia”, señalando que se le “impone a mi representado la obligación de probar su inocencia”.

    “Se infringió entonces el principio de inocencia porque la sentencia para condenar parte de una falsa dicotomía”, agregó el abogado defensor, enfatizando que “impone al acusado la carga de demostrar su inocencia con la documentación correspondiente a los dineros que depositó, documentación que desde el principio se sostuvo que no existe”.

    La defensa además señaló que “así como el señor Espinosa tiene el secreto de por vida sancionado penalmente en forma muy severa, la señora, su cónyuge, no lo tiene y ella pidió declarar ante el juez de garantía. Se fijó una audiencia para ello. Concurrieron todos los acusadores desde la fiscalía en adelante y no hicieron ni una sola pregunta”.

    En relación, a los fondos, desde la defensa apuntaron que estos se encontraban justificados y que aun si hubiese incremento patrimonial no explicado, este no correspondía a sustracción de caudales públicos y que a lo sumo, podría discutirse la figura residual de enriquecimiento injustificado.

    “¿Por qué cargárselo en cuenta como una sustracción? Cuando no hay un solo antecedente que pueda acercarse a la conducta de sustraer, de apoderarse, sacándola de la propia esfera de custodia funcional“, señaló el abogado, enfatizando que ”el tribunal a lo mejor se encontró con un enriquecimiento que estima injustificado, pero no tiene razón alguna para establecerlo como sustracción de caudales públicos”.

    Argumentos de la Fiscalía

    Por su parte, desde el Ministerio Público llamaron a rechazar íntegramente el recurso de nulidad, a la vez que cuestionaron su presentación.

    “El recurso de nulidad ni siquiera establece en cada una de las seis causales, la última ni siquiera fue dicha, de cómo influyen los dispositivos del fallo en cada una de ellas. No lo dice. De hecho, por efectos de forma de haber sido rechazado”, mencionaron, desde la Fiscalía, enfatizando que “tanto es así su excelentísima, que este recurso ni siquiera tenía suma. El Tribunal Oral en lo Penal tuvo que decirle que lo complementara”.

    En su alocución, desde el Ministerio público detallaron Espinosa no declaró en la etapa investigativa y sólo habló en el juicio oral, apuntando que nunca se entregaron antecedentes documentales para justificar el patrimonio.

    “Nunca presentaron ningún antecedente, ningún papel, su señora excelentísima, respecto de fondos, ‘de lo que gané, de dónde tenía los fondos guardados, de que vendí tal propiedad’, nunca su señoría excelentísima”.

    En la misma línea, negaron que existiera una vulneración de garantías, apuntando que el Ministerio Público probó todos los delitos imputados.

    En el juicio —afirmó— se estableció la ruta del dinero, desde los cobros de gastos reservados hasta depósitos en efectivo, incluyendo 52 operaciones realizadas en un corto período, lo que permitió al tribunal dar por acreditada la sustracción de dinero

    Más sobre:PDIHéctor EspinosaNulidadSegunda Sala de la Corte Suprema

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    ¿Tiene computador en Capitán Yáber? Fiscalía enciende alertas tras adhesión de Eduardo Lagos a la acusación contra Jadue

    En medio de cuestionamientos: Jouannet aparece en bilateral de Seguridad y PDG llama a retroceder en su nombramiento

    La brutalidad de Westeros: por qué el quinto capítulo de El Caballero de los Siete Reinos despertó tantos elogios

    El informe en derecho de Gastón Gómez que concluye que la Corte de Santiago debe rechazar el desafuero de Orrego

    Cataldo y Arzola afinan el traspaso del Mineduc en cita de más de tres horas junto a todos sus subsecretarios

    Vallejo reitera defensa a manejo fiscal y afirma que nuevo gobierno tendrá que pagar menos intereses por deuda

    Lo más leído

    1.
    Tomás Vodanovic por desalojo del campamento Santa Marta: “Se ha ofrecido alternativa de traslado transitorio a todas las familias”

    Tomás Vodanovic por desalojo del campamento Santa Marta: “Se ha ofrecido alternativa de traslado transitorio a todas las familias”

    2.
    De republicanos al Frente Amplio: Servel rechaza el balance contable de 14 de los 24 partidos políticos

    De republicanos al Frente Amplio: Servel rechaza el balance contable de 14 de los 24 partidos políticos

    3.
    Corte de Costa Rica falla a favor de chileno al que negaron ingreso por dibujos que sobrina hizo en su pasaporte

    Corte de Costa Rica falla a favor de chileno al que negaron ingreso por dibujos que sobrina hizo en su pasaporte

    4.
    Desde Palestina hasta el Caribe: las ayudas humanitarias de Chile bajo la administración Boric

    Desde Palestina hasta el Caribe: las ayudas humanitarias de Chile bajo la administración Boric

    5.
    De poderoso fiscal a imputado sin fuero: el desplome de Manuel Guerra a partir de los chats de Hermosilla

    De poderoso fiscal a imputado sin fuero: el desplome de Manuel Guerra a partir de los chats de Hermosilla

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Servicios

    Rating del domingo 15 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 15 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Quedan las últimas semanas con horario de verano

    ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Quedan las últimas semanas con horario de verano

    Dónde y a qué hora ver a Girona vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Girona vs. Barcelona en TV y streaming

    ¿Tiene computador en Capitán Yáber? Fiscalía enciende alertas tras adhesión de Eduardo Lagos a la acusación contra Jadue
    Chile

    ¿Tiene computador en Capitán Yáber? Fiscalía enciende alertas tras adhesión de Eduardo Lagos a la acusación contra Jadue

    En medio de cuestionamientos: Jouannet aparece en bilateral de Seguridad y PDG llama a retroceder en su nombramiento

    Tribunal fija para el 9 de marzo resolución por recurso de nulidad presentado por defensa de Héctor Espinosa

    Vallejo reitera defensa a manejo fiscal y afirma que nuevo gobierno tendrá que pagar menos intereses por deuda
    Negocios

    Vallejo reitera defensa a manejo fiscal y afirma que nuevo gobierno tendrá que pagar menos intereses por deuda

    Presidente de Frutas de Chile desestima que la industria de las cerezas esté en peligro: “Llegó para quedarse”

    Compras de dólares del BC suman casi US$3 mil millones en 6 meses y reservas internacionales bordean los US$50 mil millones

    4 cambios en la alimentación que pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo
    Tendencias

    4 cambios en la alimentación que pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Qué es Ring, la empresa de seguridad de Amazon que causó polémica por su comercial en el Super Bowl

    “Es simplemente aterrador”: el video de Tom Cruise y Brad Pitt hecho con IA que descolocó a Hollywood

    Una cita que duró más de tres horas: el cara a cara entre Natalia Duco y Jaime Pizarro
    El Deportivo

    Una cita que duró más de tres horas: el cara a cara entre Natalia Duco y Jaime Pizarro

    “Cultura racista, misógina, homófoba y hostil”: tenista australiana realiza graves acusaciones al circuito

    Tomás Holscher finaliza como el mejor sudamericano del Slalom en los Juegos Olímpicos de Invierno

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?
    Tecnología

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    Review del Redmi Note 15 Pro 5G: para olvidarse del cargador

    La brutalidad de Westeros: por qué el quinto capítulo de El Caballero de los Siete Reinos despertó tantos elogios
    Cultura y entretención

    La brutalidad de Westeros: por qué el quinto capítulo de El Caballero de los Siete Reinos despertó tantos elogios

    Jacob Elordi, Cumbres Borrascosas y una polémica racial: “Esta es la visión de Emerald”

    Prime Video anuncia la fecha para el estreno mundial de La Casa de los Espíritus

    Sondeo muestra que países occidentales consideran que la Tercera Guerra Mundial está cercana a estallar
    Mundo

    Sondeo muestra que países occidentales consideran que la Tercera Guerra Mundial está cercana a estallar

    Rusia anuncia la toma de dos localidades en Sumi y Donetsk

    Conferencia de Múnich constata las profundas diferencias de enfoque entre Europa y el EE.UU. de Trump

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión
    Paula

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión

    Emilia Müller: La moda como un tema fundamental para entender la sociedad

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín