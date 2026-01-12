SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Tribunal reagenda audiencia de preparación de juicio oral en causa de megaincendio de Valparaíso

    Esta es la segunda vez que se posterga la audiencia, que ahora quedó programada para el 9 de marzo.

    Javiera Arriaza 
    Javiera Arriaza
    Megaincendio de Valparaíso. Foto: Raúl Zamora / Aton Chile. RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    El Juzgado de Garantía de Valparaíso acogió la solicitud de reagendar la audiencia de preparación del juicio oral en la causa del megaincendio que afectó a la región y dejó a 138 personas fallecidas.

    La instancia estaba fijada en primera instancia para el 20 de noviembre de 2025. Sin embargo, tras un pedido de las defensas de los imputados, se suspendió y reagendó para este lunes 12 de enero, pero terminó siendo aplazada nuevamente.

    “La petición de suspensión se hizo a través de la audiencia porque la defensa hizo unas alegaciones particulares sobre las notificaciones que tiene que hacer el tribunal”, explicó el fiscal especializado en incendios, Osvaldo Ossandón.

    “Nosotros ya acompañamos nuestros antecedentes. Por lo tanto, ellos tienen que resolver algunos temas internos y nosotros hemos estado dispuestos a realizar la audiencia y seguir adelante con esto desde noviembre del año pasado”, aseveró.

    La instancia quedó reagendada para el 9 de marzo.

    El persecutor planteó que la audiencia no se podía realizar este lunes debido a que “no hay condiciones para una audiencia de este calibre”, debido a la cantidad de intervinientes que existían.

    Otras aristas

    Asimismo, el fiscal Claudio Rebeco, jefe de la Unidad Regional Anticorrupción (URAC), indicó que lleva a cabo las diligencias de la segunda arista de investigación del megaincendio, que busca responsabilidades sobre las autoridades que intervinieron en la emergencia.

    Esta arista presenta ya más de doce declaraciones de actores relevantes, y el persecutor señaló que “es una investigación altamente compleja porque no solo basta con acreditar conductas eventualmente negligentes de parte de las autoridades vinculadas a la gestión del riesgo del desastre, sino que también hay que acreditar un nexo de causalidad entre esas actuaciones y el resultado que todos lamentamos”.

