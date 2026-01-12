Tribunal reagenda audiencia de preparación de juicio oral en causa de megaincendio de Valparaíso

El Juzgado de Garantía de Valparaíso acogió la solicitud de reagendar la audiencia de preparación del juicio oral en la causa del megaincendio que afectó a la región y dejó a 138 personas fallecidas.

La instancia estaba fijada en primera instancia para el 20 de noviembre de 2025. Sin embargo, tras un pedido de las defensas de los imputados, se suspendió y reagendó para este lunes 12 de enero, pero terminó siendo aplazada nuevamente.

“La petición de suspensión se hizo a través de la audiencia porque la defensa hizo unas alegaciones particulares sobre las notificaciones que tiene que hacer el tribunal ”, explicó el fiscal especializado en incendios, Osvaldo Ossandón.

“Nosotros ya acompañamos nuestros antecedentes. Por lo tanto, ellos tienen que resolver algunos temas internos y nosotros hemos estado dispuestos a realizar la audiencia y seguir adelante con esto desde noviembre del año pasado”, aseveró.

La instancia quedó reagendada para el 9 de marzo.

El persecutor planteó que la audiencia no se podía realizar este lunes debido a que “no hay condiciones para una audiencia de este calibre”, debido a la cantidad de intervinientes que existían.

Otras aristas

Asimismo, el fiscal Claudio Rebeco, jefe de la Unidad Regional Anticorrupción (URAC), indicó que lleva a cabo las diligencias de la segunda arista de investigación del megaincendio, que busca responsabilidades sobre las autoridades que intervinieron en la emergencia.