Tricel ratifica inhabilidad de Cathy Barriga para ejercer cargos públicos por cinco años

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) resolvió este martes ratificar la inhabilidad de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, para ejercer cargos públicos por un período de cinco años.

La decisión confirma el fallo dictado en marzo pasado por el Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, que acogió las denuncias por notable abandono de deberes y contravención grave a las normas de la probidad administrativa durante su gestión en la municipalidad.

En su sentencia, el Tricel respaldó íntegramente los argumentos de primera instancia, asegurando que “en el actuar de la señora Barriga Guerra se configuran las causales alegadas, por cumplir con los elementos legales de imputabilidad, gravedad y reiteración”.

Asimismo, el fallo consigna: “este Tribunal ha adquirido la convicción que los hechos (…) constituyen un conjunto de actuaciones culpables que revisten la gravedad necesaria para configurar la causal de notable abandono de deberes”.

Entre las conductas que motivaron la sanción, el tribunal mencionó la falta de cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría General de la República, irregularidades en la aplicación de la normativa de contratación pública y modificaciones a la estructura interna de la municipalidad utilizando mecanismos no ajustados a la ley.

Estas prácticas, agregó la resolución, “dan cuenta de una gestión desprolija, en el ejercicio del cargo y el incumplimiento del actuar imparcial que le exige la normativa por sobre el interés privado; generando (…) un daño significativo en la confianza pública y afectando gravemente la gestión municipal”.

Con esta resolución, que es definitiva y no admite apelación, Barriga queda imposibilitada de postular a cargos de elección popular o de ser designada en funciones públicas hasta el año 2030.

El fallo constituye un nuevo revés judicial para la exjefa comunal, cuya gestión en Maipú ya enfrentaba cuestionamientos por su manejo financiero y administrativo en una de las comunas más pobladas del país.