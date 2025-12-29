Tumores y enfermedades cardiovasculares lideran las causas de muerte de personas en listas de espera

Uno de los problemas más persistentes del sistema de salud son las listas de espera. Autoridades, expertos y los propios pacientes coinciden en que se trata de una de las principales falencias del sector. Incluso, durante la última campaña presidencial, buena parte de las propuestas en salud estuvieron centradas en reducir estos tiempos, y cada vez que tuvieron la oportunidad los candidatos enfatizaron en la magnitud del problema, citando la cantidad de personas que fallecen mientras esperan por una atención o una cirugía.

De acuerdo con el último balance del Ministerio de Salud -en el que se advertía que el registro de defunciones de 2024 aún estaba en proceso de recolección-, durante 2023 un total de 35.492 personas fallecieron mientras permanecían en las listas de espera No GES. Ese año, 3.711.485 personas transitaron por dichas listas, y las personas fallecidas acumulaban 50.235 derivaciones pendientes, con un promedio de 1,39 atenciones no realizadas por paciente. De ahí a que las derivaciones sean mayores al número de personas.

Consultados por La Tercera, desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales aseguran que “el ministerio aborda estos casos con máxima seriedad, sensibilidad, responsabilidad técnica y transparencia . Es importante aclarar que el hecho de que una persona fallezca y se haya encontrado en lista de espera no implica que la causa de su fallecimiento haya sido la espera ”.

En ese contexto, detallan que “determinar si existe una relación entre la espera y el fallecimiento requiere siempre una auditoría clínica individual, realizada por equipos especializados que analizan antecedentes médicos, oportunidad de atención, gravedad del cuadro y evolución clínica”.

De las personas que fallecieron mientras estaban en lista de espera No GES durante 2023, la principal causa fueron los tumores o cánceres, que explican un 30,6% de los casos. Le siguen las enfermedades del sistema circulatorio, como infartos o accidentes cerebrovasculares, con un 22,4%, y las enfermedades respiratorias con un 12,5%. Más atrás aparecen las enfermedades del sistema digestivo (8,8%) y los trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicos, como la diabetes, con un 4,2%.

“ Las principales causas corresponden a enfermedades crónicas no transmisibles y cáncer, en línea con el perfil epidemiológico y demográfico de la población general. Las auditorías ministeriales muestran de manera consistente que en menos del 15% de los casos podría existir alguna relación entre la causa de muerte y la espera por atención, dado que muchos pacientes estaban en espera de atenciones como traumatología, oftalmología o cirugía general”, explica el exsubsecretario de Redes Asistenciales de este gobierno, Fernando Araos.

Según el reporte oficial, las especialidades con mayores tiempos de espera son cirugía general, ginecología, traumatología y urología. En el caso de las cirugías, las mayores demoras se concentran en traumatología, dermatología y cirugía digestiva.

Con todo, el especialista en Salud Pública agrega que “sabemos que los fallecidos en listas de espera representan la principal preocupación de la ciudadanía en salud. Por eso es urgente seguir reduciendo los tiempos de atención, priorizando los casos de mayor riesgo de morbimortalidad como en casos de cáncer, aprovechando la capacidad instalada de la red pública y fortaleciendo la integración público-privada, para garantizar que las personas reciban las prestaciones que requieren en el momento oportuno”.

Pero Luis Castillo, exsubsecretario de Redes Asistenciales en Piñera II, afirma que la espera sí puede incidir: “Si bien la causa de muerte no necesariamente tiene una correlación directa con la patología por la cual la persona se encontraba en lista de espera, es altamente probable que muchos de estos fallecimientos se hayan producido por descompensaciones de enfermedades sistémicas mientras aguardaban atención. No obstante, al analizar el universo de personas fallecidas, también es posible observar una relación entre el tiempo de espera —medido en días— y la mortalidad, especialmente en aquellos pacientes con enfermedades neoplásicas".

Por otro lado, de las 6.321 Garantías de Oportunidad GES incumplidas no atendidas que fueron cerradas por fallecimiento, hay 5.325 garantías (84,24%) que corresponden a problemas de salud que no se asociarían a la causa de defunción. Del resto, el ministerio advierte en el balance que están “posiblemente asociadas”. Eso sí, aún faltan las auditorías.

Al igual que la lista No GES, en estos casos las personas también fallecieron principalmente por tumores, enfermedades del sistema circulatorio o respiratorias.

En la Subsecretaría de Redes son conscientes de que la espera puede tener otras implicancias y afirman que " la espera por atención médica puede tener efectos distintos según el tipo de patología, su evolución natural y la condición clínica de la persona. En enfermedades crónicas o progresivas, una demora prolongada puede implicar un mayor deterioro funcional, la aparición de complicaciones o la necesidad de tratamientos más complejos que los inicialmente requeridos".

Y concluyen que “el foco del Ministerio de Salud está en reducir el número de personas en lista de espera y mejorar la priorización clínica, acortar los tiempos de atención y resguardar que la espera no genere daños evitables, especialmente en los casos de mayor riesgo”.