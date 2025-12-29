SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Tumores y enfermedades cardiovasculares lideran las causas de muerte de personas en listas de espera

    Aunque expertos y el Ministerio de Salud coinciden en que los pacientes que engrosan los listados no necesariamente fallecen por la patología por la que están allí, el tiempo sin atención sí deteriora su salud y aumenta el riesgo de descompensaciones.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales

    Uno de los problemas más persistentes del sistema de salud son las listas de espera. Autoridades, expertos y los propios pacientes coinciden en que se trata de una de las principales falencias del sector. Incluso, durante la última campaña presidencial, buena parte de las propuestas en salud estuvieron centradas en reducir estos tiempos, y cada vez que tuvieron la oportunidad los candidatos enfatizaron en la magnitud del problema, citando la cantidad de personas que fallecen mientras esperan por una atención o una cirugía.

    De acuerdo con el último balance del Ministerio de Salud -en el que se advertía que el registro de defunciones de 2024 aún estaba en proceso de recolección-, durante 2023 un total de 35.492 personas fallecieron mientras permanecían en las listas de espera No GES. Ese año, 3.711.485 personas transitaron por dichas listas, y las personas fallecidas acumulaban 50.235 derivaciones pendientes, con un promedio de 1,39 atenciones no realizadas por paciente. De ahí a que las derivaciones sean mayores al número de personas.

    Consultados por La Tercera, desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales aseguran que “el ministerio aborda estos casos con máxima seriedad, sensibilidad, responsabilidad técnica y transparencia. Es importante aclarar que el hecho de que una persona fallezca y se haya encontrado en lista de espera no implica que la causa de su fallecimiento haya sido la espera”.

    En ese contexto, detallan que “determinar si existe una relación entre la espera y el fallecimiento requiere siempre una auditoría clínica individual, realizada por equipos especializados que analizan antecedentes médicos, oportunidad de atención, gravedad del cuadro y evolución clínica”.

    De las personas que fallecieron mientras estaban en lista de espera No GES durante 2023, la principal causa fueron los tumores o cánceres, que explican un 30,6% de los casos. Le siguen las enfermedades del sistema circulatorio, como infartos o accidentes cerebrovasculares, con un 22,4%, y las enfermedades respiratorias con un 12,5%. Más atrás aparecen las enfermedades del sistema digestivo (8,8%) y los trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicos, como la diabetes, con un 4,2%.

    Las principales causas corresponden a enfermedades crónicas no transmisibles y cáncer, en línea con el perfil epidemiológico y demográfico de la población general. Las auditorías ministeriales muestran de manera consistente que en menos del 15% de los casos podría existir alguna relación entre la causa de muerte y la espera por atención, dado que muchos pacientes estaban en espera de atenciones como traumatología, oftalmología o cirugía general”, explica el exsubsecretario de Redes Asistenciales de este gobierno, Fernando Araos.

    Según el reporte oficial, las especialidades con mayores tiempos de espera son cirugía general, ginecología, traumatología y urología. En el caso de las cirugías, las mayores demoras se concentran en traumatología, dermatología y cirugía digestiva.

    Con todo, el especialista en Salud Pública agrega que “sabemos que los fallecidos en listas de espera representan la principal preocupación de la ciudadanía en salud. Por eso es urgente seguir reduciendo los tiempos de atención, priorizando los casos de mayor riesgo de morbimortalidad como en casos de cáncer, aprovechando la capacidad instalada de la red pública y fortaleciendo la integración público-privada, para garantizar que las personas reciban las prestaciones que requieren en el momento oportuno”.

    Pero Luis Castillo, exsubsecretario de Redes Asistenciales en Piñera II, afirma que la espera sí puede incidir: “Si bien la causa de muerte no necesariamente tiene una correlación directa con la patología por la cual la persona se encontraba en lista de espera, es altamente probable que muchos de estos fallecimientos se hayan producido por descompensaciones de enfermedades sistémicas mientras aguardaban atención. No obstante, al analizar el universo de personas fallecidas, también es posible observar una relación entre el tiempo de espera —medido en días— y la mortalidad, especialmente en aquellos pacientes con enfermedades neoplásicas".

    Por otro lado, de las 6.321 Garantías de Oportunidad GES incumplidas no atendidas que fueron cerradas por fallecimiento, hay 5.325 garantías (84,24%) que corresponden a problemas de salud que no se asociarían a la causa de defunción. Del resto, el ministerio advierte en el balance que están “posiblemente asociadas”. Eso sí, aún faltan las auditorías.

    Al igual que la lista No GES, en estos casos las personas también fallecieron principalmente por tumores, enfermedades del sistema circulatorio o respiratorias.

    En la Subsecretaría de Redes son conscientes de que la espera puede tener otras implicancias y afirman que " la espera por atención médica puede tener efectos distintos según el tipo de patología, su evolución natural y la condición clínica de la persona. En enfermedades crónicas o progresivas, una demora prolongada puede implicar un mayor deterioro funcional, la aparición de complicaciones o la necesidad de tratamientos más complejos que los inicialmente requeridos".

    Y concluyen que “el foco del Ministerio de Salud está en reducir el número de personas en lista de espera y mejorar la priorización clínica, acortar los tiempos de atención y resguardar que la espera no genere daños evitables, especialmente en los casos de mayor riesgo”.

    Más sobre:SaludListas de esperaFallecidos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Zelenski destaca “resultados significativos” en su reunión con Donald Trump

    Trump recibe este lunes a Netanyahu en Florida para tratar la segunda fase del plan de paz para Gaza

    Demencia en perros: cómo identificar esta enfermedad en tu mascota

    6 claves para construir vínculos de confianza duraderos con los hijos, según una especialista

    Cómo la menopausia cambia el cuerpo de las mujeres, según la ciencia

    Los proyectos que mantiene pendiente de revisión el Comité de Ministros a menos de tres meses del fin del gobierno

    Lo más leído

    1.
    549 mil vehículos saldrían de la RM para Año Nuevo: autopistas precisan horarios para usar el ‘peaje a luca’

    549 mil vehículos saldrían de la RM para Año Nuevo: autopistas precisan horarios para usar el ‘peaje a luca’

    2.
    Autoridades de la RM hacen llamado a la prevención tras alerta roja por calor extremo

    Autoridades de la RM hacen llamado a la prevención tras alerta roja por calor extremo

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 29 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 29 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Anuncian extensión horaria del Metro de Santiago en la Línea 1 por celebraciones de año nuevo en la Torre Entel

    Anuncian extensión horaria del Metro de Santiago en la Línea 1 por celebraciones de año nuevo en la Torre Entel

    Máximas de hasta 36°C: declaran alerta roja para la Región Metropolitana desde este lunes por “calor extremo”

    Máximas de hasta 36°C: declaran alerta roja para la Región Metropolitana desde este lunes por “calor extremo”

    Temblor hoy, lunes 29 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, lunes 29 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Tumores y enfermedades cardiovasculares lideran las causas de muerte de personas en listas de espera

    “Su base de apoyo está por verse”: socialistas ponen suspenso a la continuidad de Ossandón en la presidencia del Senado

    Los proyectos que mantiene pendiente de revisión el Comité de Ministros a menos de tres meses del fin del gobierno
    Negocios

    Los proyectos que mantiene pendiente de revisión el Comité de Ministros a menos de tres meses del fin del gobierno

    La discusión detrás de AFIDE y el posible nuevo rol del Estado en el capital emprendedor

    Los Briones Marasovic reorganizan sus negocios tras la venta de Yadrán

    Demencia en perros: cómo identificar esta enfermedad en tu mascota
    Tendencias

    Demencia en perros: cómo identificar esta enfermedad en tu mascota

    6 claves para construir vínculos de confianza duraderos con los hijos, según una especialista

    Cómo la menopausia cambia el cuerpo de las mujeres, según la ciencia

    Susto en la Copa Africana de Naciones: arquero de Sudán se desploma en pleno partido
    El Deportivo

    Susto en la Copa Africana de Naciones: arquero de Sudán se desploma en pleno partido

    La U tiene nuevo técnico: Azul Azul llega a un acuerdo con Francisco “Paqui” Meneghini

    Le volvió a ganar a Lamine Yamal: Ousmane Dembélé cierra un 2025 brillante con el premio Globe Soccer Awards

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    El día en que Manu Chao ofreció un caótico show gratuito en La Pintana
    Cultura y entretención

    El día en que Manu Chao ofreció un caótico show gratuito en La Pintana

    El cine de Brigitte Bardot en cinco películas esenciales

    Brigitte Bardot, la estrella de cine y defensora de los animales que falleció a los 91 años

    Zelenski destaca “resultados significativos” en su reunión con Donald Trump
    Mundo

    Zelenski destaca “resultados significativos” en su reunión con Donald Trump

    Trump recibe este lunes a Netanyahu en Florida para tratar la segunda fase del plan de paz para Gaza

    Zelensky destaca “resultados significativos” en su reunión con Trump y apunta a una nueva cumbre en Washington

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana