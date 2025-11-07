Turbazo en Lampa: delincuentes asesinan a un hombre en medio del robo y dejan herida a su madre

Una trágica situación se registró la madrugada de este viernes en la comuna de Lampa, en el sector norte de la Región Metropolitana, donde un hombre de 35 años falleció tras ser baleado por asaltantes que ingresaron a robar a su domicilio.

El hecho ocurrió cerca de las 3.00 de la mañana en la toma Las Malvinas, en una infraestructura donde reside una familia de nacionalidad venezolana.

A través de la modalidad turbazo, un grupo de cinco sujetos ingresó a la vivienda, desde donde extrajeron una serie de objetos.

El subcomisario Manuel Arévalo, de la Brigada de Homicidios Centro Norte, explicó que los delincuentes ingresaron a la casa "por el exterior del domicilio, ingresando por un paso que no es habilitado para tal hecho".

En el lugar, se efectuaron al menos cinco disparos, a raíz de los cuales el hombre de 35 años falleció.

La madre de la víctima recibió un disparo tras haberse interpuesto entre el agresor y su hijo. Desde la PDI aseguraron que la mujer se encuentra fuera de riesgo vital.

Si bien aún no hay un avalúo de los objetos extraídos, el subcomisario Arévalo aseguró que que se “habrían sustraído varias especies de valor”.