SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Un cordón lo evitó: condenan a 10 años de cárcel a sujeto que usó un destornillador para robar el celular a médico

    La profesional fue sorprendida por el ladrón cuando accedía a una aplicación de transporte en las afueras de un condominio en Providencia. El atacante la tomó por el hombro y le puso el utensilio en el abdomen.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Imagen referencial RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    El 3° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó al ciudadano colombiano Yeison Tapias Zapata a la pena de 10 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autor de un delito frustrado de robo con intimidación por un hecho ocurrido en julio de 2024 en Providencia.

    En un fallo unánime, en tribunal –integrado por las magistradas Rossana Costa Barraza (presidenta), Carola Herrera Brümmer y el juez Camilo Hidd Vidal (redactor)– aplicó, además, a Tapias Zapata las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

    Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.

    Además, atendiendo la condición de ciudadano extranjero del condenado, se ordenó que, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley 21.325, se oficie al Servicio Nacional de Migraciones para los fines pertinentes.

    El robo

    De acuerdo a la indagatoria del Ministerio Público acreditada por el tribunal, el delito ocurrió cerca de las 14.34 horas del 6 de julio de 2024, cuando la víctima, médico de profesión, salía de un edificio de departamentos de calle Carlos Antúnez.

    Cuando la mujer sacó su celular para llamar un Uber, fue sorprendida por Tapias que la tomó por su hombro y la amenazó, obligándola a mantenerse inmóvil y no hacer ruido, presionando contra su abdomen un destornillador punta cruz, sin marca, con mango color negro y naranjo.

    El sujeto accedió al teléfono de la víctima e intentó escapar con el aparato tomado, no lográndolo, ya que el celular mantenía un cordón de seguridad.

    Se inició, entonces, un forcejeo en el que la afectada logró quedarse con el teléfono y correr a refugiarse y pedir ayuda al interior del condominio.

    El sujeto, en tanto, subió a un automóvil Chevrolet, Spark que mantenía estacionado y se marchó en dirección al oriente.

    Funcionarios de Carabineros y personal municipal fueron alertados de lo ocurrido y Tapias fue posteriormente detenido, a través de una orden judicial emanada del juez del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, Juan Álvarez Jiménez, de fecha 7 de julio de 2024, al ser sorprendido en la vía pública, cometiendo delitos en el sector de la comuna de Providencia, desplazándose en el mismo automóvil.

    Al ser detenido se le incautó un destornillador punta cruz, sin marca, con mango color negro y naranjo.

    ¿Por qué la pena de 10 años?

    En la determinación de la pena a imponer a Tapias Zapata, el tribunal precisó que “resulta necesario atender a lo estipulado en el artículo 450 del Código Penal, conforme al cual, entre otros, el delito de robo con intimidación se castiga como consumado desde que se encuentra en grado de tentativa, por lo que el grado de desarrollo imperfecto del ilícito no es una variable a considerar en cuanto a la determinación de la pena”.

    El tribunal indicó que la cuantía de la pena se determinó “en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes concurrentes, así como a la mayor o menor extensión del mal causado”.

    “Atendido que, en lo patrimonial, la víctima recuperó su teléfono celular en forma casi inmediata, y que, en lo relativo a su integridad, la afectada no refirió alguna consecuencia mayor que el hecho vivido le haya provocado, se le impondrá al acusado la pena en el mínimo legal, correspondiente a diez años y un día de presidio mayor en su grado medio”, explica el fallo.

    La pena es de cumplimiento efectivo.

    Además, se decretó el comiso del desatornillador incautado y utilizado en la comisión del delito.

    Más sobre:PolicialJudicialDelincuenciaSeguridad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Por qué Sean Penn no llegó a la ceremonia a recibir su Premio Óscar por Mejor actor de reparto

    El dólar anota fuerte caída y busca caer de los $900 tras racha al alza

    Diputado Gatica apunta a que eventuales indultos anunciados por Kast son una “mala señal” y “contradictorios” con sus promesas

    Jorge Díaz asegura que pacto con oficialismo por presidencias de la Cámara está listo: DC apuesta por Comisión de Zonas Extremas

    Ventas online del retail repuntan con fuerza en el cuarto trimestre 2025 gracias a los eventos Cyber

    Karol Cariola critica plan de reconstrucción y propuesta de indultos: son “más contradicciones del Presidente Kast”

    Lo más leído

    1.
    Cadem muestra inédito arranque de Kast: supera en apoyo y desaprobación inicial a gobiernos de Piñera, Bachelet y Boric

    Cadem muestra inédito arranque de Kast: supera en apoyo y desaprobación inicial a gobiernos de Piñera, Bachelet y Boric

    2.
    Gobierno reafirma fin al FES y detalla quiénes quedarán excluidos de la gratuidad

    Gobierno reafirma fin al FES y detalla quiénes quedarán excluidos de la gratuidad

    3.
    Portazo al proyecto del gobierno de Boric y excepciones para carreras técnicas: Quiroz profundiza en propuestas sobre CAE y gratuidad

    Portazo al proyecto del gobierno de Boric y excepciones para carreras técnicas: Quiroz profundiza en propuestas sobre CAE y gratuidad

    4.
    Hospital San Juan de Dios informa que Rodrigo Rojas Vade permanece grave en la UCI

    Hospital San Juan de Dios informa que Rodrigo Rojas Vade permanece grave en la UCI

    5.
    Sedini advierte revisión de gratuidad y CAE para “poner orden” en entrega de beneficios ante estrechez fiscal

    Sedini advierte revisión de gratuidad y CAE para “poner orden” en entrega de beneficios ante estrechez fiscal

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los pacientes que aseguran haber visto qué hay después de la muerte (y qué dice la ciencia)

    Los pacientes que aseguran haber visto qué hay después de la muerte (y qué dice la ciencia)

    La historia secreta de revista Fibra
    paula

    La historia secreta de revista Fibra

    Por qué el insomnio puede ser un signo temprano de Alzheimer, según una investigación

    Por qué el insomnio puede ser un signo temprano de Alzheimer, según una investigación

    Mi canción favorita de Lollapalooza
    paula

    Mi canción favorita de Lollapalooza

    Servicios

    Rating del domingo 15 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 15 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienza el último pago del Bono Marzo 2026: ¿Quiénes reciben el Aporte Familiar Permanente desde este lunes?

    Comienza el último pago del Bono Marzo 2026: ¿Quiénes reciben el Aporte Familiar Permanente desde este lunes?

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Rating del domingo 15 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
    Chile

    Rating del domingo 15 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienza el último pago del Bono Marzo 2026: ¿Quiénes reciben el Aporte Familiar Permanente desde este lunes?

    Diputado Gatica apunta a que eventuales indultos anunciados por Kast son una “mala señal” y “contradictorios” con sus promesas

    El dólar anota fuerte caída y busca caer de los $900 tras racha al alza
    Negocios

    El dólar anota fuerte caída y busca caer de los $900 tras racha al alza

    Ventas online del retail repuntan con fuerza en el cuarto trimestre 2025 gracias a los eventos Cyber

    Bolsas mundiales suben y el Ipsa vuelve al terreno de las ganancias en 2026

    Por qué Sean Penn no llegó a la ceremonia a recibir su Premio Óscar por Mejor actor de reparto
    Tendencias

    Por qué Sean Penn no llegó a la ceremonia a recibir su Premio Óscar por Mejor actor de reparto

    Confirman lluvia y tormentas en la Región Metropolitana hoy: dónde y a qué hora

    Los pacientes que aseguran haber visto qué hay después de la muerte (y qué dice la ciencia)

    “Lo veo más centrado”: el nuevo rol de Arturo Vidal en el Colo Colo de Fernando Ortiz
    El Deportivo

    “Lo veo más centrado”: el nuevo rol de Arturo Vidal en el Colo Colo de Fernando Ortiz

    “Salas y River campeón...”: fallece Marcelo Araujo, el relator que inmortalizó las hazañas del Matador en Argentina

    ¿En qué lugar del ranking ATP quedaron? Tabilo, Garin y Barrios ceden posiciones en la previa del Masters 1000 de Miami

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción
    Tecnología

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Lollapalooza día 3: la diversidad de estilos, el gran final con Chappell Roan y el 2027 otra vez en el Parque O’Higgins
    Cultura y entretención

    Lollapalooza día 3: la diversidad de estilos, el gran final con Chappell Roan y el 2027 otra vez en el Parque O’Higgins

    Asistentes del show de Sabrina Carpenter en Lollapalooza denuncian quemaduras

    Los Oscar 2026 coronan a Una Batalla Tras Otra y saldan su deuda con Paul Thomas Anderson

    Escándalo de su jefe de Gabinete y crisis económica golpean imagen de Milei en encuestas
    Mundo

    Escándalo de su jefe de Gabinete y crisis económica golpean imagen de Milei en encuestas

    Tragedia en excursión escolar en Japón: fallecen al menos dos personas, incluida una menor, tras naufragio de embarcaciones

    Irán amenaza con ataques a los “centros logísticos y de servicio” del portaaviones de Estados Unidos ‘USS Gerald Ford’

    Mi canción favorita de Lollapalooza
    Paula

    Mi canción favorita de Lollapalooza

    Datos Paula: Meli Meló, la nueva propuesta culinaria que llega al MUT

    Del test positivo al diagnóstico de endometriosis: crónica de un aborto en shock