Un cordón lo evitó: condenan a 10 años de cárcel a sujeto que usó un destornillador para robar el celular a médico

El 3° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó al ciudadano colombiano Yeison Tapias Zapata a la pena de 10 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autor de un delito frustrado de robo con intimidación por un hecho ocurrido en julio de 2024 en Providencia.

En un fallo unánime, en tribunal –integrado por las magistradas Rossana Costa Barraza (presidenta), Carola Herrera Brümmer y el juez Camilo Hidd Vidal (redactor)– aplicó, además, a Tapias Zapata las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.

Además, atendiendo la condición de ciudadano extranjero del condenado, se ordenó que, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley 21.325, se oficie al Servicio Nacional de Migraciones para los fines pertinentes.

El robo

De acuerdo a la indagatoria del Ministerio Público acreditada por el tribunal, el delito ocurrió cerca de las 14.34 horas del 6 de julio de 2024, cuando la víctima, médico de profesión, salía de un edificio de departamentos de calle Carlos Antúnez.

Cuando la mujer sacó su celular para llamar un Uber, fue sorprendida por Tapias que la tomó por su hombro y la amenazó, obligándola a mantenerse inmóvil y no hacer ruido, presionando contra su abdomen un destornillador punta cruz, sin marca, con mango color negro y naranjo.

El sujeto accedió al teléfono de la víctima e intentó escapar con el aparato tomado, no lográndolo, ya que el celular mantenía un cordón de seguridad.

Se inició, entonces, un forcejeo en el que la afectada logró quedarse con el teléfono y correr a refugiarse y pedir ayuda al interior del condominio.

El sujeto, en tanto, subió a un automóvil Chevrolet, Spark que mantenía estacionado y se marchó en dirección al oriente.

Funcionarios de Carabineros y personal municipal fueron alertados de lo ocurrido y Tapias fue posteriormente detenido, a través de una orden judicial emanada del juez del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, Juan Álvarez Jiménez, de fecha 7 de julio de 2024, al ser sorprendido en la vía pública, cometiendo delitos en el sector de la comuna de Providencia, desplazándose en el mismo automóvil.

Al ser detenido se le incautó un destornillador punta cruz, sin marca, con mango color negro y naranjo.

¿Por qué la pena de 10 años?

En la determinación de la pena a imponer a Tapias Zapata, el tribunal precisó que “resulta necesario atender a lo estipulado en el artículo 450 del Código Penal, conforme al cual, entre otros, el delito de robo con intimidación se castiga como consumado desde que se encuentra en grado de tentativa, por lo que el grado de desarrollo imperfecto del ilícito no es una variable a considerar en cuanto a la determinación de la pena”.

El tribunal indicó que la cuantía de la pena se determinó “en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes concurrentes, así como a la mayor o menor extensión del mal causado”.

“Atendido que, en lo patrimonial, la víctima recuperó su teléfono celular en forma casi inmediata, y que, en lo relativo a su integridad, la afectada no refirió alguna consecuencia mayor que el hecho vivido le haya provocado, se le impondrá al acusado la pena en el mínimo legal, correspondiente a diez años y un día de presidio mayor en su grado medio”, explica el fallo.

La pena es de cumplimiento efectivo.

Además, se decretó el comiso del desatornillador incautado y utilizado en la comisión del delito.