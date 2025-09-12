Una persona fallecida y al menos seis casas consumidas deja fatal incendio en Maipú

Al menos seis casas quemadas y una personas fallecida dejó un incendio ocurrido en la comuna de Maipú.

Los hechos habrían ocurrido alrededor de las 2 de la madrugada, hasta donde llegó personal de bomberos con el fin de controlar la emergencia.

Según detalló el capitán de Carabineros, Ignacio Gatica, de la 52° comisaría Rinconada de Maipú, “al verificar esta situación, se constató que fueron 6 domicilios los afectados por el incendio y una vez que terminó de trabajar el bombero, cuando ya extinguió el incendio propiamente tal, constató lamentablemente que al interior había una persona fallecida”.

La víctima, sería una persona de 58 años, y de acuerdo a la información policial, “según lo que indicaron familiares, no pudieron prestarle auxilio ya que tenía movilidad reducida, a raíz de que en semanas anteriores había sufrido, bien digo, había tenido una operación”.