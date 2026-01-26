Una risa interpretada como burla desató balacera: tres hombres mueren acribillados en La Florida

La Fiscalía Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Región Metropolitana y la Policía de Investigaciones (PDI) indagan la balacera que tuvo lugar en la Población O’Higgins de La Florida la noche de este domingo y que dejó tres fallecidos.

Las víctimas, hombres de nacionalidad chilena y mayores de edad, recibieron múltiples impactos de bala en la vía pública, en un hecho que tuvo lugar posterior a una competencia de fútbol en una cancha del sector Aconcagua.

El encuentro deportivo se había sido organizado para reunir dinero para damnificados de los incendios de Ñuble y Biobío.

De acuerdo a fuentes policiales, el conflicto se originó luego de que un grupo de sujetos que se encontraba afuera de un domicilio se riera en el momento en que otro hombre pasó por el lugar. Ese sujeto que pasó habría considerado que se estaban burlando de él.

Ambos eran conocidos e integraban grupos rivales del sector.

Tras ese altercado fue que abrieron fuego en contra de tres de los sujetos que presuntamente se burlaron. Uno terminó con 25 balazos, otro con 14 y el último con 10. Los dos primeros fueron trasladados al Hospital Eloísa Díaz, recinto en el que se constató su deceso y el tercero fue llevado al SAPU del sector.

El fiscal Sergio Ortega sostuvo que la cantidad de balas daría cuenta de la participación de “más de un tirador”.

Por su parte, el subprefecto Ricardo Castillo, jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, indicó que los fallecidos fueron abordados por a lo menos dos personas que “sin mediar diálogo alguno realizan diversos disparos con arma de fuego”.

“Es un procedimiento que está en pleno desarrollo, se está levantando la evidencia balística que se encuentra en la vía pública para que sea periciada por personal del Laboratorio de Criminalística Central”, indicó.

Respecto a la coincidencia con el encuentro deportivo, Castillo sostuvo que no estaría relacionado.

“Ayer se habría efectuado algún tipo de actividad deportiva con la finalidad de recaudar o acopiar mercadería para las personas que fueron víctimas de los incendios en el sur del país. No obstante, por lo que nos señalan, esta actividad ya habría finalizado cuando se desarrolla el hecho donde se efectúan los disparos y al momento, por los antecedentes que tenemos, no tendría ningún tipo de relación”, dijo.