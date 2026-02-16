Uno amenazó a policías con arma de fuego: Carabineros detiene a dos sujetos tras robo a panadería de Cerro Navia

Personal de servicio de la 45° Comisaría de Carabineros de Cerro Navia, en conjunto con efectivos de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la misma unidad, concretó la detención de dos sujetos vinculados a un robo con violencia que afectó a una panadería de la comuna.

El procedimiento se gestó mientras los funcionarios realizaban patrullajes preventivos, poco antes de las 6.00 horas de este lunes.

Mientras se desplazaban por Salvador Gutiérrez, en dirección norte, en la intersección con calle Santos Luis Medel, los uniformados divisaron una SUV gris marca MG, junto a la que aproximadamente cinco sujetos cargaban diversas especies desde un furgón.

Al percatarse de la presencia policial, los sujetos se subieron al vehículo con la intención de huir, siendo interceptados por el dispositivo policial a unos metros.

Los sujetos descendieron para darse a la fuga a pie por la calle Omar Córdova, paralela a Santos Luis Medel, iniciándose un seguimiento controlado por parte del personal policial.

En la persecución, uno de los individuos sacó una pistola que portaba y apuntó directamente al personal uniformado.

Ante esta situación, en resguardo de la integridad de los funcionarios y de terceros, uno de los carabineros hizo uso de su arma de servicio para reducirlo.

El sujeto resultó con dos impactos de bala en sus muslos. Se le prestaron primeros auxilios en el lugar y fue trasladado al Hospital Félix Bulnes. Se trata de un hombre adulto, sin antecedentes policiales.

En forma paralela, el resto del personal logró la detención del conductor del vehículo.

Se trata de un hombre adulto con antecedentes policiales y una orden de detención vigente por el delito de receptación de vehículo motorizado.