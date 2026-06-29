Uno de cada dos pacientes tiene un virus respiratorio: así son los resfríos que dominan este invierno

Los resfríos parecen estar en todas partes. De hecho, las cifras lo confirman. De acuerdo con el último informe del Instituto de Salud Pública (ISP), del total de las muestras estudiadas, el 53,3% resultó positiva. En otras palabras, uno de cada dos exámenes confirmó la presencia de un virus respiratorio.

En medio de los análisis se pesquisaron distintos virus, siendo la Influenza A la que lidera en circulación. Esta variante a diferencia de otros virus respiratorios, produce cuadros más agresivos que otros, como la Influenza B.

¿Y los pacientes más afectados? Según los datos, la semana más reciente las personas de 60 años y más representaron el 38,2% de los casos, mientras que los menores de dos años concentraron un 23,5%. Asimismo, durante este período, más del 70% de los casos notificados presentó al menos una condición preexistente, destacando hipertensión arterial, asma y otras enfermedades respiratorias de base.

Carolina Herrera, broncopulmonar de Clínica Dávila, explica que “el perfil de las personas que acuden por cuadros respiratorios a una consulta de especialidad es amplio: desde personas muy jóvenes, principalmente alérgicas y asmáticas, a quienes los gérmenes y los virus les repercuten de forma muy severa; hasta personas de la tercera edad que han sido fumadoras, que tienen diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o de asma y pacientes con otras patologías cardiorrespiratorias o cardiovasculares”.

Pedro Astudillo, broncopulmonar de Clínica Indisa de Providencia y Maipú relata que la mayoría de los casos que llegan a consultar tienen un cuadro similar: “Fiebre, compromiso del estado general, mucho decaimiento, dolor de cabeza, dolores musculares y una tos bastante intensa, que al principio es seca. Y cuando se trata de Influenza B, este año también se ha acompañado con alta frecuencia de síntomas gastrointestinales, como diarrea y vómitos”.

Consultados por La Tercera, Jorge Vilches, jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud, y Valentina Pino, coordinadora de la Campaña de Invierno, coinciden en que la evolución de los cuadros suele ser autolimitada. Es decir, los síntomas ceden por sí solos.

Sin embargo, ambos profesionales advierten que la presencia de signos y síntomas de alarma, como fiebre persistente o de difícil manejo, deterioro del estado general o dificultad respiratoria, requieren una evaluación clínica oportuna.

Impacto asistencial

Una parte de los resfríos ha terminado en consulta. Según datos de la cartera sanitaria la tasa de Enfermedad Tipo Influenza (ETI), el principal indicador de la circulación de virus respiratorios en la atención primaria, alcanzó a mediados de junio los 151,1 casos por cada 100.000 habitantes.

Las atenciones en urgencia también crecieron. Según la última actualización, alcanzaron el 37,7% del total de las consultas de urgencia, el nivel más alto de la temporada.

La buena noticia según los expertos del Minsal es que no se ha traducido en una presión asistencial: “Aunque ha aumentado la circulación de virus respiratorios y las atenciones por causa respiratoria, no se observa un incremento proporcional de los casos graves. La temporada actual se caracteriza por una alta actividad viral en la comunidad, pero con niveles de hospitalización por enfermedad respiratoria grave inferiores a los observados en otros inviernos”.

Y aunque insisten que los síntomas respiratorios observados durante esta temporada corresponden a los habituales de las infecciones respiratorias virales y que la evolución no llega a cuadros graves, las personas mayores, los niños pequeños y quienes presentan enfermedades crónicas continúan teniendo mayor riesgo de desarrollar complicaciones.

En ese contexto, tanto las autoridades sanitarias como los expertos han recalcado que la medida preventiva más importante es la vacunación.

Si bien el proceso de inmunización contra la influenza registra un avance general del 75,42% de la población objetivo, existen grupos que aún se encuentran lejos de la meta del 80% establecida por las autoridades sanitarias ante la llegada de la época más dura. Por ejemplo, los menores entre seis meses y cinco años tienen una cobertura de 60,54% y las personas mayores de 60 años un 60,35%.