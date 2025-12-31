Uno de ellos es el de Las Condes: siete incendios forestales se mantienen en combate

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) actualiza a través de su página la situación de los incendios forestales en el país, donde se da cuenta de que siete se mantienen en combate.

El siniestro que afecta a Las Condes, Región Metropolitana, es uno de los que se mantiene activo. Cabe señalar, que este incendio comenzó el lunes 29 de diciembre.

Según las autoridades, la superficie afectada por las llamas son 800 hectáreas, y se mantienen los recursos desplegados de brigadas de Conaf, Bomberos y seguridad municipal.

El siguiente incendio más grande es de la comuna de Mulchén, en el Biobío, que afecta a 140 hectáreas y se encuentra en combate desde este pasado viernes.

Le siguen, en La Araucanía, la comuna de Nueva Imperial con 51,2 hectáreas de superficie afectada. Luego Tomé, Biobío, con ocho; Los Sauces, La Araucanía, con ocho; Chépica, O’Higgins, ocho; y Purén, en La Araucanía, con dos.