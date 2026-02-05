Uno debía estar cumpliendo arresto domiciliario: Carabineros detiene a cuatro sujetos involucrados en robos

Durante la tarde de este miércoles, personal uniformado logró la detención de cuatro sujetos en el marco de un operativo policial desarrollado por la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 62° Comisaría de Carabineros de San Bernardo.

Los detenidos estarían involucrados en el robo de vehículos y una serie de asaltos ocurridos en las comunas de San Francisco de Mostazal y San Bernardo.

El procedimiento se registró cerca de las 16.00 horas.

Funcionarios de la policía uniformada estaban realizando controles de identidad en un sector en el que, durante la mañana, había finalizado un seguimiento a dos vehículos con encargo vigente por robo.

En ese contexto, desde el interior de un departamento un individuo exhibió un arma de fuego tipo pistola, motivando el ingreso inmediato del personal policial al inmueble.

Al interior del departamento fueron controlados tres individuos, todos menores de edad, y se incautó la llave de una SUV Toyota RAV4 que había sido recuperada previamente en un seguimiento policial por la Ruta 5.

La camioneta fue usada en variados robos y había sido seguida desde San Francisco Mostazal.

Uno de los menores mantenía una orden de aprehensión vigente, otro debía cumplir arresto domiciliario total y el tercero, figura como imputado en investigaciones por diversos delitos de robo.

Un cuarto sujeto intentó escapar por la parte posterior del inmueble, siendo detenido minutos más tarde por Carabineros. El individuo cargaba con una mochila con dos cartuchos calibre 9 milímetros y tres teléfonos celulares marca iPhone.

Personal de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Rancagua de Carabineros continuó con las diligencias investigativas, identificando a tres de los detenidos como autores de robos anteriores.