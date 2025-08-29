Valencia confirma solicitud de líder PC para reunirse, pero afirma que tratar de cambiar la acusación de Jadue “sería una petición estéril”

El fiscal nacional, Ángel Valencia, confirmó que el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, presentó una solicitud de audiencia ante el Ministerio Público luego de la acusación formal que presentó la Fiscalía Centro Norte en contra Daniel Jadue en el marco del caso Farmacias Populares.

En diálogo con radio Agricultura, Valencia señaló: “El presidente del Partido Comunista manifestaba su interés en que lo recibamos en la fiscalía, incluso hizo una presentación conforme a la ley que regula al Ministerio Público. Esas presentaciones tienen que cumplir con ciertas formalidades, entre ellas, señalarse el propósito, que no corresponde que se comunique por los diarios; tiene que hacerse por los canales formales".

Eso sí, el fiscal nacional precisó que Carmona está al debe en presentar la solicitud por el canal que corresponde: “Una vez que eso se recepcione, que estoy seguro que probablemente lo va a hacer, porque ha hecho público su interés en ser recibido, la vamos a resolver a la variedad posible”.

Valencia abordó la posibilidad de que la reunión de Carmona tenga relación con la campaña de Jadue: “No creo que sea eso. Si así fuera, sería una petición estéril, porque el fiscal nacional no puede dejar sin hacer una acusación”.

Y añadió: “No quisiera especular sobre el motivo. Imagino que debe girar en torno a la situación del militante de su partido que está acusado y que, al parecer, está en riesgo sus posibilidades de presentarse en la elección. Esa es una materia electoral, a mí no me corresponde pronunciarme, pero no creo que se refiera a una petición para que se deje sin efecto la acusación, porque no tendríamos atribuciones para eso".

Tras el cierre de la investigación y ad portas de la audiencia de preparación de juicio oral –fijada para el 8 de octubre– el exalcalde de Recoleta arriesga más de 18 años de cárcel por fraude al Fisco, cohecho, estafa y delito concursal.

En medio de este complejo escenario judicial, el PC oficializó la candidatura de Jadue a la Cámara de Diputados por el distrito 9. Sin embargo, ya tiene dos impugnaciones que podrían truncar su aspiración electoral: el abogado querellante del caso reclamó ante el Servicio Electoral y Renovación Nacional acudió al Tribunal Electoral para expulsar del padrón electoral a Jadue debido a que pesa una acusación en su contra.