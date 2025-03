Valencia descarta apartar a Cooper de investigación por Cariola: “De momento, no hay ninguna decisión de esa naturaleza”

En diálogo con la prensa en el Congreso este martes, el fiscal nacional, Ángel Valencia, explicó la decisión de entregar a la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, la investigación por la filtración de antecedentes de la carpeta investigativa de la causa que dirige el persecutor jefe de Coquimbo, Patricio Cooper, y que involucra a la diputada Karol Cariola.

En esa línea, el mandamás de la Fiscalía Nacional, descartó que Cooper sea apartado de la investigación que se inició por el caso Sierra Bella.

“No hemos recibido ninguna petición en ese orden. En cada causa, cada persona que es imputada tiene un abogado defensor, quien es el que mejor sabe cuáles son los intereses o las necesidades de su representado. Normalmente, el hecho de que se presenta una solicitud de remoción en el Ministerio Público, les recuerdo los casos más recientes, no ha sido motivo suficiente como para que un fiscal tenga que dejar la causa. Entonces, de momento, no hay ninguna decisión de esa naturaleza”, aseguró.

“Un malentendido”

Valencia aclaró que el fiscal no fue removido del caso en que se indaga un eventual delito de tráfico de influencias y que “al parecer hubo un malentendido” en publicaciones que apuntaban a que había optado por sacarlo de esa causa.

“Es habitual en el Ministerio Público que cuando hay una denuncia por filtraciones que se producen dentro de una causa, disponemos que la investigación por esas filtraciones la lleve un fiscal distinto”, precisó el jefe del Ministerio Público.

“Nos abstenemos de emitir opinión”

Valencia evitó pronunciarse por el anuncio de la diputada Consuelo Veloso de una ofensiva para removerlo.

“No he tenido noticia oficial sobre el particular. No he recibido información oficial sobre el particular. Pero, en general cuando se producen comentarios o anuncios, se presenten o no, se materializan o no, de esa naturaleza, nos abstenemos de emitir opinión porque se refieren a las atribuciones institucionales de parlamentarios, atribuciones que la ley y la Constitución les confieren y no corresponde entonces en consecuencia que nosotros emitamos opinión”, sostuvo.

La autoridad hizo el mismo planteamiento respecto al anuncio de diputados oficialistas de una presentación en la Corte Suprema para remover al fiscal Cooper.

“Obedece al ejercicio de la atribución de los parlamentarios. Menos voy a opinar si todavía no se materializa. Entiendo que es una decisión que está simplemente anunciada, solo hemos tomado conocimiento de ella por la prensa. En consecuencia, bueno, las instituciones tienen que funcionar”, comentó.

Valencia indicó que “con cierta frecuencia” se reciben denuncias por violación de secreto y en otras oportunidades se abren estas investigaciones por iniciativa propia.

“No podemos evitar impedir absolutamente, erradicar que estas filtraciones, violaciones de secreto se produzcan. Nosotros no podemos responder por la acción de terceros, pero lo que sí podemos hacer es investigarlas cuando corresponda, reunir los antecedentes, y si contamos con ello, poder acusar o perseguir a la responsabilidad”, recalcó.