Valencia y concepto de “gobierno de emergencia” de Kast: “La realidad chilena en materia criminal sí cambió”

Ante el concepto del presidente electo, José Antonio Kast, para definir su administración como un “gobierno de emergencia”, el fiscal nacional, Ángel Valencia, descartó que ello fuera una presión para el Ministerio Público, aunque admitió que sí hay ámbitos en los que se debe actuar con “sentido de emergencia”.

Valencia abordó, en conversación con Tele13 Radio lo que se viene para el futuro gobierno de Kast, quien asumirá el próximo 11 de marzo, asegurando que esperan “tener una buena relación, de cooperación, de respeto de las funciones propias”.

Esto ante la pregunta sobre si el “gobierno de emergencia” que ha planteado el presidente electo somete a alguna presión al Ministerio Público, situación que el fiscal nacional descartó. “No, porque nuestro trabajo es distinto del trabajo del gobierno. Es un trabajo complementario, pero es distinto del trabajo del Ejecutivo”, mencionó.

Sin embargo, Valencia argumentó que “ en algo comparto la posición de Kast. Si creemos de que la realidad chilena en materia criminal sí cambió (...) Creo que es razonable pensar que hay ciertos ámbitos de la seguridad ciudadana en los que hay que actuar con sentido de emergencia”, argumentó.

Agregando que “no quisiera emplear la palabra emergencia, porque entiendo que esa palabra ha sido ocupada y tiene el ámbito de arena política, entonces no quisiera casarme con ese concepto exclusivamente por eso. Pero sí creo que hay algunos ámbitos en los que hay que trabajar con sentido de urgencia , y eso lo hemos dicho en las cuentas públicas”.

En esa línea, nombró algunas gestiones que se han realizado en los últimos años, como la creación del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), o designaciones de fiscales de la Región Metropolitana a regiones del norte del país donde necesitaban reforzar.

Por último, aseguró que “ha sido un trabajo largo. Es comprensible la sensación de la ciudadanía porque todavía estamos más atrás de lo que estábamos hace diez años”.