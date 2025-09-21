Valparaíso alcanza un 50% de ocupación hotelera durante Fiestas Patrias

El rubro hotelero de Valparaíso durante estas Fiestas Patrias alcanzó un 50% de ocupación, según informó el municipio local este domingo.

Pese a que el año pasado la ocupación hotelera fue mayor -de un 70%- la Municipalidad de Valparaíso destacó mediante un comunicado que la cifra es positiva y responde, en parte, “a la variada oferta de actividades que ofreció la ciudad durante los días de celebración”.

“Desde ramadas, pasando por quintas de recreo hasta panoramas con gastronomía típica, la ciudad cautivó a visitantes que buscaron una experiencia auténtica y cercana a las tradiciones nacionales”, detallaron.

Foto: Municipalidad de Valparaíso.

El presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Valparaíso, Alejandro Álvarez, sostuvo que “aunque fueron pocos días de celebración, estamos satisfechos con los resultados. Valparaíso continúa siendo una ciudad atractiva para quienes buscan cultura, gastronomía y paisajes únicos. Agradecemos a los viajeros que reservaron los servicios turísticos establecidos y eligieron nuestra comuna para vivir estas fiestas”.

En esa línea, la presidenta de la asociación gremial de hoteles y hostales Bellavista-Florida, María José Zapata aseveró que “este tipo de eventos patrios, generalmente, implican reuniones familiares, por lo que estamos satisfechos de ver que tanto turista haya optado por disfrutar de la cultura y la belleza de nuestro Valparaíso”.

En tanto, la encargada de Turismo del municipio, Stephani Umaña, recordó que la oferta turística está vigente todo el año y dio cuenta de una aplicación que facilita esta actividad: “La ciudad puerto ofrece actividades para todas las edades y gracias a su cercanía con Santiago, se convierte en un destino ideal en cualquier época. Además, el municipio cuenta con la aplicación móvil VLPO, que entrega información turística georreferenciada para recorrer de manera segura y planificada la ciudad”.