Nacional

Vehículo cae desde paso nivel tras impactar con otro en la comuna de San Miguel

Los hechos se habrían producido luego de que uno de los conductores no respetara el semáforo.

Claudio Portilla 
Claudio Portilla
Foto: Jonnathan Oyarzún / Aton Chile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Un vehículo cayó desde el paso nivel Santa Rosa durante la madrugada de este miércoles, luego de colisionar con otro en la comuna de San Miguel.

Los hechos se registraron, cuando uno de los vehículos no respetó la luz roja impactando con el segundo vehículo.

Según explicó el oficial de ronda Prefectura Santiago Sur, Jorge Espinoza, "Producto de esta colisión, uno de los dos vehículos cae al paso bajo nivel que se encuentra ubicado en Avenida Departamental“.

"Al momento de entrevistar el personal policial a los conductores, estos mantienen distintas versiones respecto de los hechos. Evidentemente que uno de los dos no respetó el cruce regulado por semáforo y eso produce la colisión, pero en materia de investigación quién tiene efectivamente la responsabilidad respecto de los hechos“, agregó.

Los conductores iban con acompañantes y según detalló “están siendo trasladados a distintos centros asistenciales, pero a apreciación del personal policial se tendrían lesiones de carácter leve de los pasajeros de los vehículos”.

Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor se registra en zona central de Chile: se percibió en regiones Metropolitana y de O’Higgins

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Review del Huawei Pura 80 Ultra: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

4 formas de reducir el riesgo de padecer Parkinson, el segundo trastorno neurológico más común después del Alzheimer

Temblor hoy, miércoles 22 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor se registra en zona central de Chile: se percibió en regiones Metropolitana y de O’Higgins

Dónde y a qué hora ver a Union Saint-Gilloise vs. Inter por la Champions League en TV y streaming

