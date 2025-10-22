Vehículo cae desde paso nivel tras impactar con otro en la comuna de San Miguel

Un vehículo cayó desde el paso nivel Santa Rosa durante la madrugada de este miércoles, luego de colisionar con otro en la comuna de San Miguel.

Los hechos se registraron, cuando uno de los vehículos no respetó la luz roja impactando con el segundo vehículo.

Según explicó el oficial de ronda Prefectura Santiago Sur, Jorge Espinoza, "Producto de esta colisión, uno de los dos vehículos cae al paso bajo nivel que se encuentra ubicado en Avenida Departamental“.

"Al momento de entrevistar el personal policial a los conductores, estos mantienen distintas versiones respecto de los hechos. Evidentemente que uno de los dos no respetó el cruce regulado por semáforo y eso produce la colisión, pero en materia de investigación quién tiene efectivamente la responsabilidad respecto de los hechos“, agregó.

Los conductores iban con acompañantes y según detalló “están siendo trasladados a distintos centros asistenciales, pero a apreciación del personal policial se tendrían lesiones de carácter leve de los pasajeros de los vehículos”.